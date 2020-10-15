В очередном поединке Лиги наций сборная Словакии по футболу дома уступила национальной команде Израиля со счетом 2:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Словакия — Израиль — 2:3
Голы: Хамшик, 16, Мак, 38 — Захави, 68, 76, 89
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Словакия).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Марек Хамшик (Словакия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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