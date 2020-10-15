ФОТО. Цыганков посвятил гол в ворота Испании другу

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.
«Родной, с прошедшим тебя, Виктор Гульвас. С победой, Украина», — написал Цыганков. Гульвас — близкий друг Виктора.
Победу сборной Украины принес гол Цыганкова на 76-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.