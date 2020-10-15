ФОТО. Цыганков посвятил гол в ворота Испании другу

Вингер «сине-желтых» подвел итоги победного поединка Лиги наций

  • 15.10.2020 03:31
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ФОТО. Цыганков посвятил гол в ворота Испании другу
© УАФ. Виктор Цыганков

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

«Родной, с прошедшим тебя, Виктор Гульвас. С победой, Украина», — написал Цыганков. Гульвас — близкий друг Виктора.

Победу сборной Украины принес гол Цыганкова на 76-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

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