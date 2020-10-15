Турция
2:2
Сербия
14.10.2020, FT

Турция — Сербия — 2:2. Видео голов и обзор матча

В поединке Лиги наций соперники разошлись миром

  • 15.10.2020 03:20
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Турция — Сербия — 2:2. Видео голов и обзор матча
© tff.org

В очередном матча Лиги наций сборная Турции дома сыграла вничью с национальной командой Сербии (2:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Турция — Сербия — 2:2
Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 — Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49, с пенальти

События матча
90' Бурак Йылмаз (Турция) получает красную карточку.
76' ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Турция).
57' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
22' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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