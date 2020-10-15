В очередном матча Лиги наций сборная Турции дома сыграла вничью с национальной командой Сербии (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Турция — Сербия — 2:2
Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 — Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49, с пенальти
События матча
|90'
|Бурак Йылмаз (Турция) получает красную карточку.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Турция).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Турция).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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