Малиновский - самый дорогой украинский игрок по данным Transfermarkt

По обновленным данным известного портала Transfermarkt, среди украинских игроков самым дорогим стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, чья цена выросла до 21-го миллиона евро.

Он опередил Александра Зинченко, который в последнее время не играет. У футболиста «Манчестер Сити» повреждение ноги. Цена Александра упала до 20-ти миллионов.

Топ-5 самых дорогих украинцев замыкают Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Роман Яремчук.