Малиновский - самый дорогой украинский игрок по данным Transfermarkt

По обновленным данным известного портала Transfermarkt, среди украинских игроков самым дорогим стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, чья цена выросла до 21-го миллиона евро.
Он опередил Александра Зинченко, который в последнее время не играет. У футболиста «Манчестер Сити» повреждение ноги. Цена Александра упала до 20-ти миллионов.
Топ-5 самых дорогих украинцев замыкают Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Роман Яремчук.
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Источник — Transfermarketweb
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обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
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