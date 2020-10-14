Малиновский - самый дорогой украинский игрок по данным Transfermarkt

Зинченко подешевел

  • 14.10.2020 22:14
  • 3725 просмотров
  • 15 комментариев
Малиновский - самый дорогой украинский игрок по данным Transfermarkt
© twitter.com/Atalanta_BC

По обновленным данным известного портала Transfermarkt, среди украинских игроков самым дорогим стал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, чья цена выросла до 21-го миллиона евро.

Он опередил Александра Зинченко, который в последнее время не играет. У футболиста «Манчестер Сити» повреждение ноги. Цена Александра упала до 20-ти миллионов.

Топ-5 самых дорогих украинцев замыкают Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Роман Яремчук.

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Источник — Transfermarketweb

(19 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 14.10.2020 22:56
    0
    Не такие уж и бесталанные и не такие уж не дорогие наши игроки на самом-то деле, так что зря голову пеплом часто посыпаем что не можем бороться с более сильным соперником
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 22:55
    0
    Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:41
    Почему Шахтер играет в Лиге Чемпионов, а игроки дороже у Динамо?
    Потому что Шахта отпускает своих воспитанников, поэтому Малиновский сейчас самый дорогой игрок
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 22:54
    -1
    Руслан Луценко, 14.10.2020 22:37
    Шо в этом списке забыл Ракицкий?
    Те ж саме, що ОПЗЖ робить у Верховній Раді України
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:48
    0
    Леха Аксютенко, 14.10.2020 22:46
    Потому что моложе
    У Шахтера нет молодых украинцев?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 22:46
    +1
    Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:41
    Почему Шахтер играет в Лиге Чемпионов, а игроки дороже у Динамо?
    Потому что моложе
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:41
    -2
    Почему Шахтер играет в Лиге Чемпионов, а игроки дороже у Динамо?
    Ссылка
    oleh mali
      oleh mali, 14.10.2020 22:40
    +1
    Вполне заслуженно)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.10.2020 22:39
    +2
    smevt, 14.10.2020 22:35
    рейтинги - хорошо.
    обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
    Марлосу років скільки? Через 2-3 роки він завершить кар'єру. Тому за нього навіть зараз вже не дадуть ті гроші. Ціни на футболістів впершу чергу залежать від віку та чемпіонату в якому вони грають
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 14.10.2020 22:37
    +4
    Шо в этом списке забыл Ракицкий?
    Ссылка
    smevt
    online
      smevt, 14.10.2020 22:35
    +1
    рейтинги - хорошо.
    обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 22:28
    -7
    Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    Боюсь после Лиги Чемпионов ценник почти на всех игроков дырки наоборот упадёт.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 22:27
    -6
    Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 22:26
    -4
    Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    І вообще знову другий Аякс в Динамо росте
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 22:25
    -6
    Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    +1
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 14.10.2020 22:37
    +4
    Шо в этом списке забыл Ракицкий?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.10.2020 22:39
    +2
    smevt, 14.10.2020 22:35
    рейтинги - хорошо.
    обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
    Марлосу років скільки? Через 2-3 роки він завершить кар'єру. Тому за нього навіть зараз вже не дадуть ті гроші. Ціни на футболістів впершу чергу залежать від віку та чемпіонату в якому вони грають
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 22:46
    +1
    Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:41
    Почему Шахтер играет в Лиге Чемпионов, а игроки дороже у Динамо?
    Потому что моложе
    Ссылка
    oleh mali
      oleh mali, 14.10.2020 22:40
    +1
    Вполне заслуженно)
    Ссылка
    smevt
    online
      smevt, 14.10.2020 22:35
    +1
    рейтинги - хорошо.
    обижать никого не буду. но, марлос - 7!? смешно, ну пусть так будет. как по мне это очень квалифицированный футболист и стоит подороже. оч не стандартный, оч отличается от наших. короче, дорожайте пацаны на здоровья.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 14.10.2020 22:20
    +1
    Є підозри, що скоро у цей список увірветься Забарний. І його цінника, який зараз лише 5о тисяч, підскоче скоро до ціни Миколенко. Та й Бущан точно додасть у ціні. І Супряга також. Та й Шапаренко точно зросте. Вся молодь Динамо цієї осень виросте суттєво у ціні. Вже виросло. Просто цінник будуть десь у січні 2021 міняти по ЧУкру.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.10.2020 22:56
    0
    Не такие уж и бесталанные и не такие уж не дорогие наши игроки на самом-то деле, так что зря голову пеплом часто посыпаем что не можем бороться с более сильным соперником
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 22:55
    0
    Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:41
    Почему Шахтер играет в Лиге Чемпионов, а игроки дороже у Динамо?
    Потому что Шахта отпускает своих воспитанников, поэтому Малиновский сейчас самый дорогой игрок
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.10.2020 22:48
    0
    Леха Аксютенко, 14.10.2020 22:46
    Потому что моложе
    У Шахтера нет молодых украинцев?
    Ссылка
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