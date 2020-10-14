Финляндия – Ирландия – 1:0. Видео гола Йенсена и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций B Финляндия дома переиграла Ирландию.
Смотрите видео голов и обзор матча Финляндия – Ирландия – 1:0.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Фредрик Йенсен, 66 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Йенсен (Финляндия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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