Финляндия взяла верх над Ирландией, Литва и Албания разошлись миром

Продолжаются матчи 4-го тура Лиги наций. 14 октября состоялись еще два поединка в низших дивизионах.
Финляндия взяла верх над Ирландией (1:0), а Литва и Албания разошлись миром (0:0)
Лига наций. 4-й тур
Лига B. Финляндия – Ирландия – 1:0
Гол: Йенсен, 67.
Лига C. Литва – Албания – 0:0
Турнирная таблица Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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