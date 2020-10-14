+3 пункта Ювентусу. Наполи засчитали техническое поражение и отобрали очко

Дисциплинарный комитет чемпионата Италии засчитал «Наполи» техническое поражение 0:3, а также отобрал у команды 1 очко за неявку на матч Серии A против «Ювентуса».

«Наполи» отказался ехать в Турин на игру из-за двух случаев коронавируса, однако ранее все клубы чемпионата поддержали протокол, который гласит, что два случая заболевания не являются причиной неявки. Игроков должны были поместить в изоляцию, а остальные футболисты после внеплановых тестов могли прибыть на матч.

Комитет решил, что у «Наполи» было недостаточно причин для пропуска игры, поэтому к техническому поражению добавили минус 1 пункт в таблице.

Ожидается, что неаполитанский клуб подаст апелляцию.