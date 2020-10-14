+3 пункта Ювентусу. Наполи засчитали техническое поражение и отобрали очко

Команда не явилась на игру чемпионата Италии

  • 14.10.2020 19:07
  • 1994 просмотра
  • 4 комментария
+3 пункта Ювентусу. Наполи засчитали техническое поражение и отобрали очко
© gazzetta.it

Дисциплинарный комитет чемпионата Италии засчитал «Наполи» техническое поражение 0:3, а также отобрал у команды 1 очко за неявку на матч Серии A против «Ювентуса».

«Наполи» отказался ехать в Турин на игру из-за двух случаев коронавируса, однако ранее все клубы чемпионата поддержали протокол, который гласит, что два случая заболевания не являются причиной неявки. Игроков должны были поместить в изоляцию, а остальные футболисты после внеплановых тестов могли прибыть на матч.

Комитет решил, что у «Наполи» было недостаточно причин для пропуска игры, поэтому к техническому поражению добавили минус 1 пункт в таблице.

Ожидается, что неаполитанский клуб подаст апелляцию.

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    Spectra
      Spectra, 14.10.2020 19:57
    0
    Позор! Теперь Юве за счёт тп, будет брать чемпионства
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.10.2020 19:40
    0
    Корупції в Італії не менше ніж в Україні)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 14.10.2020 19:30
    -1
    Все правильно.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 19:25
    0
    От і правильно!
    Ссылка
    Spectra
      Spectra, 14.10.2020 19:57
    0
    Позор! Теперь Юве за счёт тп, будет брать чемпионства
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.10.2020 19:40
    0
    Корупції в Італії не менше ніж в Україні)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.10.2020 19:25
    0
    От і правильно!
    Ссылка
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