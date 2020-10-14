Экс-игрок Буковины рассказал о $500 тысяч премиальных от Коломойского

Бывший футболист «Севастополя» Антон Крамар, выступавший на правах аренды за черновицкую «Буковину», в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о самых больших премиальных в карьере.

— В «Севастополь» пришел Сергей Пучков – и я на второй круг ушел в аренду в «Буковину». Кононов мне сказал: «Езжай играй, тебе нужна практика. Думаю, мы еще встретимся». «Севастополь» тогда боролся за выход в Премьер-лигу с запорожским «Металлургом». В предпоследнем туре «Севастополь» победил запорожцев на последней минуте после гола рукой Сергея Кузнецова. Игорь Валерьевич Коломойский возмутился и пообещал в последнем туре сопернику «Севастополя» миллион долларов за победу, 500 тысяч, кажется, за ничью. И «Буковина» тогда сыграла вничью, а запорожский «Металлург» свой матч выиграл и вышел в Премьер-лигу.

— Вы премиальные за то, что не пустили «Севастополь» в элиту тоже получили?

— Я по условиям аренды не играл – смотрел матч с трибуны. Но премию от Коломойского потом разделили на всю команду.