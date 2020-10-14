Серхио РЕГИЛОН: «Чувствую привкус позора»

Защитник сборной Испании – о поражении от Украины

  • 14.10.2020 17:07
  • 5036 просмотров
  • 4 комментария
Серхио РЕГИЛОН: «Чувствую привкус позора»
© dynamo.kiev.ua. Серхио Регилон

23-летний защитник сборной Испании Серхио Регилон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Это поражение – полная неожиданность. Мы не забили, и я чувствую привкус позора. Но мы должны оставаться позитивными и продолжать работать. Если мы будем играть так, как с Украиной, то будем выигрывать 9 из 10 матчей», - сказал Регилон.

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Источник — Футбол 1/2/3

(24 голоса)

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Комментарии
    Volshebnek
    online
      Volshebnek, 14.10.2020 18:11
    0
    Явно Регилон-не Хави с Инъестой
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 18:08
    0
    Муґунот Уух, 14.10.2020 17:24
    главное, теперь выиграйте следующий матч в ЛН и будем считать, что реабилитировась
    Може хай катнють нічейку 🤔 а ми спробуємо свій матч виграти 🤔
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.10.2020 17:24
    +6
    главное, теперь выиграйте следующий матч в ЛН и будем считать, что реабилитировась
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 17:11
    +7
    Это потому что у тебя есть чувство собственного достоинства, в отличие от форева тимовафлеюка.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 17:11
    +7
    Это потому что у тебя есть чувство собственного достоинства, в отличие от форева тимовафлеюка.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.10.2020 17:24
    +6
    главное, теперь выиграйте следующий матч в ЛН и будем считать, что реабилитировась
    Ссылка
    Volshebnek
    online
      Volshebnek, 14.10.2020 18:11
    0
    Явно Регилон-не Хави с Инъестой
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 18:08
    0
    Муґунот Уух, 14.10.2020 17:24
    главное, теперь выиграйте следующий матч в ЛН и будем считать, что реабилитировась
    Може хай катнють нічейку 🤔 а ми спробуємо свій матч виграти 🤔
    Ссылка
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