Серхио РЕГИЛОН: «Чувствую привкус позора»

23-летний защитник сборной Испании Серхио Регилон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче четвертого тура Лиги наций.
«Это поражение – полная неожиданность. Мы не забили, и я чувствую привкус позора. Но мы должны оставаться позитивными и продолжать работать. Если мы будем играть так, как с Украиной, то будем выигрывать 9 из 10 матчей», - сказал Регилон.
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Источник — Футбол 1/2/3
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