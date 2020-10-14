Серхио РЕГИЛОН: «Чувствую привкус позора»

23-летний защитник сборной Испании Серхио Регилон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Это поражение – полная неожиданность. Мы не забили, и я чувствую привкус позора. Но мы должны оставаться позитивными и продолжать работать. Если мы будем играть так, как с Украиной, то будем выигрывать 9 из 10 матчей», - сказал Регилон.