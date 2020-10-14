Николай ПАВЛОВ: «Это все заслуга Луческу. А игроки Шахтера начали тлеть»

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов связывает победу команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0) с приходом в «Динамо» Мирчи Луческу.

— Получается, основанная на игроках «Динамо» сборная Украины может решать серьезные задачи?

— Мы должны это связывать с приходом в «Динамо» Мирчи Луческу. Под его руководством все без исключения футболисты начали прогрессировать: молодой защитник Забарный, Шапаренко, Мыколенко, Цыганков, капитан Сидорчук, сейчас еще Буяльский поправится. Это все заслуга Луческу. А игроки «Шахтера» начали «тлеть» - наоборот сбавили. Все об это говорят.