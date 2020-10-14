Николай ПАВЛОВ: «Это все заслуга Луческу. А игроки Шахтера начали тлеть»

Специалист доволен приходом румынского тренера в «Динамо»

  • 14.10.2020 16:33
  • 1873 просмотра
  • 3 комментария
Николай ПАВЛОВ: «Это все заслуга Луческу. А игроки Шахтера начали тлеть»
© dynamo.kiev.ua. Николай Павлов

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов связывает победу команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0) с приходом в «Динамо» Мирчи Луческу.

— Получается, основанная на игроках «Динамо» сборная Украины может решать серьезные задачи?
— Мы должны это связывать с приходом в «Динамо» Мирчи Луческу. Под его руководством все без исключения футболисты начали прогрессировать: молодой защитник Забарный, Шапаренко, Мыколенко, Цыганков, капитан Сидорчук, сейчас еще Буяльский поправится. Это все заслуга Луческу. А игроки «Шахтера» начали «тлеть» - наоборот сбавили. Все об это говорят.

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Источник — 1927.kiev.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 16:51
    +2
    Выстрел в пустую голову днонецких неадекватов, которые вчера болели против сборной Украины
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 16:50
    +4
    Головне що збірна дає результат.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 16:50
    +2
    Головне що збірна дає результат.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 16:50
    +4
    Головне що збірна дає результат.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 16:51
    +2
    Выстрел в пустую голову днонецких неадекватов, которые вчера болели против сборной Украины
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 16:50
    +2
    Головне що збірна дає результат.
    Ссылка
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