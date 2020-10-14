Андрей ПАВЕЛКО: «Невозможное возможно»

Президент УАФ – о победе сборной Украины над Испанией

  • 14.10.2020 14:40
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Андрей ПАВЕЛКО: «Невозможное возможно»
© Футбол 1/2/3. Андрей Павелко

Президент ассоциации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал победу национальной сборной над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Эмоции зашкаливают. Мы все видим, невозможное возможно. Когда коронавирус, травмы и другие обстоятельства выбили основных игроков из сборной, молодежь подошла. Наверное, надо было пройти три таких сложных матча с Францией, Германией, Испанией и в итоге показать результат. Андрей Шевченко и его штаб проделали большую работу с ребятами.

Я благодарен каждому из них, что вышел, достойно отыграл и не посрамил футболку сборной Украины. Даже наоборот, дал праздник всем нам. А болельщиков, которые пришли на стадион на матчи с Германией и Испанией, я хочу поблагодарить. Также спасибо всем, кто обеспечивал безопасность и придерживался карантинных норм. Это очень важно. Сейчас непростая ситуация в стране, но мы все должны понимать, что футбол для зрителей. Очень хочется, чтобы игроки чувствовали поддержку с трибун», - сказал Павелко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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