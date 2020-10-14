Мирон МАРКЕВИЧ: «Бущан уже пропустил свои «бабочки»

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о победе сборной Украины над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.
«У Андрея Шевченко появилась, как говорят, приятная головная боль: кому отдать предпочтение при определении стартового состава после возвращения в строй нескольких ведущих игроков, отсутствовавших в начале октября из-за травм, дисквалификации и вирусной инфекции. Георгий Бущан, создалось впечатление, уже свои «бабочки» пропустил и вчера был одним из лучших на поле. Однако меня больше всего поразил прогресс Ильи Забарного. Несмотря на свой юный возраст, он владеет точным первым пасом, отлично действует на «втором этаже» и, что очень ценно для стоппера, играет «чисто», — считает Маркевич.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Талантливый парень. Главное это то что он не боится.
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
Алтай, Горно-Алтайск
Башкортостан, Уфа
Бурятия, Улан-Удэ
Дагестан, Махачкала
Ингушетия, Магас
Кабардино-Балкария, Нальчик
Калмыкия, Элиста
Карачаево-Черкесская, Черкесск
Карелия, Петрозаводск
Коми, Сыктывкар
Марий Эл, Йошкар Ола
Мордовия, Саранск
Саха, Якутск
Северная Осетия-Алания, Владикавказ
Татарстан, Казань
Тыва, Кызыл
Удмуртия, Ижевск
Хакасия, Абакан
Чечня, Грозный
Чувашская, Чебоксары
Крым, Симферополь
22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
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