Мирон МАРКЕВИЧ: «Бущан уже пропустил свои «бабочки»

Голкипер сборной Украины был одним из лучших на поле в поединке против Испании (1:0)

  • 14.10.2020 13:59
  • 5234 просмотра
  • 52 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бущан уже пропустил свои «бабочки»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о победе сборной Украины над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

«У Андрея Шевченко появилась, как говорят, приятная головная боль: кому отдать предпочтение при определении стартового состава после возвращения в строй нескольких ведущих игроков, отсутствовавших в начале октября из-за травм, дисквалификации и вирусной инфекции. Георгий Бущан, создалось впечатление, уже свои «бабочки» пропустил и вчера был одним из лучших на поле. Однако меня больше всего поразил прогресс Ильи Забарного. Несмотря на свой юный возраст, он владеет точным первым пасом, отлично действует на «втором этаже» и, что очень ценно для стоппера, играет «чисто», — считает Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:55
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    Куралай Тукибаева
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      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:54
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    Чувашская, Чебоксары
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    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 14:37
    +4
    Еvg Boyko, 14.10.2020 14:35
    бущан отбивал то что должен был отбивать вратарь среднего европейского уровня
    Лучше вратарей у нас пока нет. Хорошо, хоть Бущан вышел на среднеевропейский уровень. Скоро и Лунин подтянется.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 14:40
    +3
    Илье есть куда расти, тяжёлый календарь ещё будут ошибки, кучу гавна на него выльют, это надо пережить тоже, это опыт.
    Талантливый парень. Главное это то что он не боится.
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    Andre066
    online
      Andre066, 14.10.2020 14:49
    +2
    Еvg Boyko, 14.10.2020 14:35
    бущан отбивал то что должен был отбивать вратарь среднего европейского уровня
    Нет деточка,выбор позиции и в упор один на один даже таким как нойер порой не под силу. Средние вратари не справляются с ударами игроковтоп клубов. А если справляются то это проблемой игроков топ клубов 90 мин 0 голов при 9 сейвах. Если такой умный пожалуйста Пятов пусть повторит в ЛЧ, 40 сейвов почти за 6 дней от 3 топ сборных если это средний уровень мне нечего добавить
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    El_Pupkin
      El_Pupkin, 14.10.2020 14:48
    +2
    Еvg Boyko, 14.10.2020 14:35
    бущан отбивал то что должен был отбивать вратарь среднего европейского уровня
    Видно ты большой специалист в футболе. Особенно удары Гнабри и Хаверца против Германии и Расоса мо штрафного любой вратарь отбил бы?
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    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    +1
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 14.10.2020 14:52
    +1
    Еvg Boyko, 14.10.2020 14:46
    яремчук это полное полено в подыгрывании
    Он не обязан подыгрывать! Рассмешил
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
    Куралай Тукибаева
    online
      Куралай Тукибаева, 14.10.2020 14:53
    0
    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
    Крым, Симферополь
    22 государства получить независимость. мы все братья Казахстан всем сердцам подержит вас мы братья на веки...........
    Ссылка
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