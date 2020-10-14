Андрей ПОЛУНИН: «Cамоотдача наших ребят бьет класс испанцев»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями о победе украинской национальной команды над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Молодцы! С заслуженной победой, которую не назовешь случайной. Правильно выбрали тактику, дисциплинированно сыграли, поймали на контратаке и забили. Нужно отметить, была запредельная самоотдача, за что и были вознаграждены. Повторюсь: дисциплина и самоотдача наших ребят бьет класс испанцев. А еще я говорил, что мы можем не проиграть и зацепиться за ничью, если учтем и поработаем над предыдущими ошибками. А получилось даже лучше», — отметил Полунин.