Андрей ПОЛУНИН: «Cамоотдача наших ребят бьет класс испанцев»

Специалист уверен, что победу сборной Украины над Испанией нельзя назвать случайной

  • 14.10.2020 13:40
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Андрей ПОЛУНИН: «Cамоотдача наших ребят бьет класс испанцев»
© Денис Руденко, FootBoom. Андрей Полунин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями о победе украинской национальной команды над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Молодцы! С заслуженной победой, которую не назовешь случайной. Правильно выбрали тактику, дисциплинированно сыграли, поймали на контратаке и забили. Нужно отметить, была запредельная самоотдача, за что и были вознаграждены. Повторюсь: дисциплина и самоотдача наших ребят бьет класс испанцев. А еще я говорил, что мы можем не проиграть и зацепиться за ничью, если учтем и поработаем над предыдущими ошибками. А получилось даже лучше», — отметил Полунин.

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Источник — UA-Football

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