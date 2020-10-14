Андрей ШАХОВ: «Одно из лучших поколений пролетает мимо Евро»

Известный журналист – о поражении сборной Украины U-21 от Северной Ирландии

  • 14.10.2020 13:19
  • 1445 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШАХОВ: «Одно из лучших поколений пролетает мимо Евро»
© xSport. Андрей Шахов

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал поражение сборной Украины U-21 от Северной Ирландии (0:1) в матче квалификации чемпионата Европы-2021.

«Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была лишь одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой - ничья). Тем самым сборная лишилась всяких шансов попасть на молодежный ЧЕ. Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матчу к матчу и что она нашла свою игру. Великолепное назначение федерации, и одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой...», - написал Шахов.

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Источник — Шах и Шах

(3 голоса)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 14.10.2020 13:33
    0
    РОТАНЬ НІЧОГО НЕ ДАВ ЦІЙ ЗБІРНІЙ.НЕХАЙ БИ ВАЛИВ.ТРЕНЕР ВІН НІЯКИЙ.!!!!!
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
      Nikolay Kirienko, 14.10.2020 13:33
    0
    Да все верно, с Русиком уже давно было понятно, что допущена ошибка. Вот только кто ответит за это перед пацанами.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 14.10.2020 13:33
    0
    РОТАНЬ НІЧОГО НЕ ДАВ ЦІЙ ЗБІРНІЙ.НЕХАЙ БИ ВАЛИВ.ТРЕНЕР ВІН НІЯКИЙ.!!!!!
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
      Nikolay Kirienko, 14.10.2020 13:33
    0
    Да все верно, с Русиком уже давно было понятно, что допущена ошибка. Вот только кто ответит за это перед пацанами.
    Ссылка
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