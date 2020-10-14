Андрей ШАХОВ: «Одно из лучших поколений пролетает мимо Евро»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал поражение сборной Украины U-21 от Северной Ирландии (0:1) в матче квалификации чемпионата Европы-2021.

«Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была лишь одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой - ничья). Тем самым сборная лишилась всяких шансов попасть на молодежный ЧЕ. Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матчу к матчу и что она нашла свою игру. Великолепное назначение федерации, и одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой...», - написал Шахов.