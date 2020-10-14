Мирон МАРКЕВИЧ: «Фарт был на стороне Украины»

Специалист поделился впечатлениями о победе команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0)

  • 14.10.2020 12:55
  • 2595 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Фарт был на стороне Украины»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

«Вчера Андрей Шевченко не прогадал с тактикой, но ведь еще нужно, чтобы подопечные четко выполнили установку. И необходимо отдать должное нашим ребятам, которые надежно действовали на своих позициях, ограничив испанцев в пространстве, умело сыграв при подстраховке, в отборе и при первой же возможности были настроены остро контратаковать и наказать гостей за позиционные ошибки. И если в первом тайме еще ощущалась некоторая боязнь именитого соперника, то после перерыва сборная Украины порадовала качественным футболом. Согласен, фарт был на нашей стороне, это немаловажный аргумент, но я был приятно удивлен заряженностью нашей команды на борьбу буквально на каждом метре поля и огромным желанием добыть первую историческую победу над испанцами», — отметил Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 13:52
    0
    serge_kr, 14.10.2020 13:38
    Посмотри хоть статистику и удары по воротам
    Просто в сборной, наконец, нормальный вратарь
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 13:38
    -2
    Mr.Budd, 14.10.2020 13:33
    А в чому саме був фарт???
    Посмотри хоть статистику и удары по воротам
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 14.10.2020 13:33
    +1
    А в чому саме був фарт???
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 14.10.2020 13:33
    +1
    А в чому саме був фарт???
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 13:52
    0
    serge_kr, 14.10.2020 13:38
    Посмотри хоть статистику и удары по воротам
    Просто в сборной, наконец, нормальный вратарь
    Ссылка
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