Мирон МАРКЕВИЧ: «Фарт был на стороне Украины»

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу сборной Украины над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

«Вчера Андрей Шевченко не прогадал с тактикой, но ведь еще нужно, чтобы подопечные четко выполнили установку. И необходимо отдать должное нашим ребятам, которые надежно действовали на своих позициях, ограничив испанцев в пространстве, умело сыграв при подстраховке, в отборе и при первой же возможности были настроены остро контратаковать и наказать гостей за позиционные ошибки. И если в первом тайме еще ощущалась некоторая боязнь именитого соперника, то после перерыва сборная Украины порадовала качественным футболом. Согласен, фарт был на нашей стороне, это немаловажный аргумент, но я был приятно удивлен заряженностью нашей команды на борьбу буквально на каждом метре поля и огромным желанием добыть первую историческую победу над испанцами», — отметил Маркевич.