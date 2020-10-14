Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко продолжает удивлять. Ну вот никак не ожидал»

Эксперт – о минимальной победе сборной Украины над Испанией

  • 14.10.2020 12:58
  • 4204 просмотра
  • 10 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко продолжает удивлять. Ну вот никак не ожидал»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов  прокомментировал победу национальной сборной Украины над командой Испании (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Андрей Николаевич Шевченко продолжает удивлять. Ну вот никак не ожидал - а поди ж ты? 1:0 с Испанией...

Смотри на табло © Рейнгольд», - написал Андронов в авторском телеграм-канале.

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Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:49
    -3
    Саша Зардунов, 14.10.2020 13:46
    Комментарии каких то мутных людей. Счет на табло. Случайности и фарт это понятие относительное. Украина играет в так называемой высшей лиге, а туда случайные команды не попадают.
    я так и думал, счёт на табло у вас единственный аргумент на всё. напомнить что вы кричали после Швейцарии, и какой счёт на табло был после них? если у самих мозгов нет, не надо других оскорблять.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:47
    -3
    Саша Зардунов, 14.10.2020 13:43
    Дурко ты
    а тебе есть что сказать по сути, кто тактикой в сборной занимается, шева?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.10.2020 13:46
    +2
    Комментарии каких то мутных людей. Счет на табло. Случайности и фарт это понятие относительное. Украина играет в так называемой высшей лиге, а туда случайные команды не попадают.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:45
    -3
    Саша Зардунов, 14.10.2020 13:43
    Дурко ты
    недолго ждать пришлось, уже проклинают
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:44
    -3
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:40
    Дай им порадоваться, везение такое не всегда есть.
    да, пускай радуются, а то сейчас опять будут проклинать за то что у меня есть своё мнение.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.10.2020 13:43
    +3
    Еvg Boyko, 14.10.2020 13:33
    непонятно кто у шевы тактикой занимается, и выполняет ли он ещё какие-то функции кроме перевода с итальянского на русской.
    Дурко ты
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:42
    -4
    не я канешно рад победе сборной, безумно рад, но голову холодной всё-таки надо держать и смотреть на вещи объективно, первичным всегда должно быть качество игры, а не фарт и недооценка соперника.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 13:40
    -4
    Еvg Boyko, 14.10.2020 13:39
    меня лично ничем приятным сборная не удивила, как не было игры в атаке, так её и нет, а защищаться всегда легче.
    Дай им порадоваться, везение такое не всегда есть.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:39
    -6
    меня лично ничем приятным сборная не удивила, как не было игры в атаке, так её и нет, а защищаться всегда легче.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:33
    -6
    непонятно кто у шевы тактикой занимается, и выполняет ли он ещё какие-то функции кроме перевода с итальянского на русской.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.10.2020 13:43
    +3
    Еvg Boyko, 14.10.2020 13:33
    непонятно кто у шевы тактикой занимается, и выполняет ли он ещё какие-то функции кроме перевода с итальянского на русской.
    Дурко ты
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.10.2020 13:46
    +2
    Комментарии каких то мутных людей. Счет на табло. Случайности и фарт это понятие относительное. Украина играет в так называемой высшей лиге, а туда случайные команды не попадают.
    Ссылка
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