Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко продолжает удивлять. Ну вот никак не ожидал»

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал победу национальной сборной Украины над командой Испании (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.
«Андрей Николаевич Шевченко продолжает удивлять. Ну вот никак не ожидал - а поди ж ты? 1:0 с Испанией...
Смотри на табло © Рейнгольд», - написал Андронов в авторском телеграм-канале.
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Источник — Sport.ua
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