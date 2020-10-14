ПАВЕЛКО: «Этот результат – закономерный итог тяжелой работы штаба Шевченко»

Президент ассоциации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал победу национальной сборной над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.
«Как и год назад в матче с Португалией, особая энергетика Дня защитника Украины и лучшие в мире болельщики на НСК Олимпийский помогают национальной сборной одержать важнейшую победу в противостоянии с одной из сильнейших сборных мира – Испанией.
Этот результат – закономерный итог тяжелой работы тренерского штаба Андрея Шевченко и футболистов нашей команды, которая бьется до последней секунды и одерживает победу в тяжелом матче. У нас невероятные болельщики, которые преданно поддерживают родную сборную до последнего.
Спасибо и поздравляю всех наших болельщиков с этим успехом. Поздравляю сборную во главе с Андреем Шевченко с реваншем над испанцами. Украина закрепляется на третьем месте и только на один пункт отстает от лидера в одной из самых сложных групп элиты европейского футбола. Слава Украине», - написал Павелко.
Источник — Facebook
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