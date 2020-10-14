ПАВЕЛКО: «Этот результат – закономерный итог тяжелой работы штаба Шевченко»

Президент УАФ – о минимальной победе над Испанией

  • 14.10.2020 12:39
  • 1726 просмотров
  • 4 комментария
ПАВЕЛКО: «Этот результат – закономерный итог тяжелой работы штаба Шевченко»
© Facebook. Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Президент ассоциации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал победу национальной сборной над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Как и год назад в матче с Португалией, особая энергетика Дня защитника Украины и лучшие в мире болельщики на НСК Олимпийский помогают национальной сборной одержать важнейшую победу в противостоянии с одной из сильнейших сборных мира – Испанией. 

Этот результат – закономерный итог тяжелой работы тренерского штаба Андрея Шевченко и футболистов нашей команды, которая бьется до последней секунды и одерживает победу в тяжелом матче. У нас невероятные болельщики, которые преданно поддерживают родную сборную до последнего. 

Спасибо и поздравляю всех наших болельщиков с этим успехом. Поздравляю сборную во главе с Андреем Шевченко с реваншем над испанцами. Украина закрепляется на третьем месте и только на один пункт отстает от лидера в одной из самых сложных групп элиты европейского футбола. Слава Украине», - написал Павелко.

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Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
    nabo60
    online
      nabo60, 14.10.2020 13:30
    0
    https://youtu.be/_02gF04gzi4 - Чемпионы
    Ссылка
    ALud
    online
      ALud, 14.10.2020 13:24
    0
    Перемога України - це насамперед результат футбольної істини - не забиваєш ти, заб'ють тобі. І хай ця істини спрацьовує не так часто, Україні вчора повезло, що фортуна, подружка істини, усміхнулася нам. І не требе про результат роботи, бо його не було в грі з німцями, а він міг і бути при більшій самовіддачі. Але, футбол є футбол, або другими словами, м'яч круглий, а поле рівне і хто більше старається, тому і більше дається.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 13:21
    -3
    не зря павелко приезжал в гостиницу к испанцам
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 12:41
    +1
    Согласен с каждым словом. Победа, это итог успешно проделанной работы.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 12:41
    +1
    Согласен с каждым словом. Победа, это итог успешно проделанной работы.
    Ссылка
    nabo60
    online
      nabo60, 14.10.2020 13:30
    0
    https://youtu.be/_02gF04gzi4 - Чемпионы
    Ссылка
    ALud
    online
      ALud, 14.10.2020 13:24
    0
    Перемога України - це насамперед результат футбольної істини - не забиваєш ти, заб'ють тобі. І хай ця істини спрацьовує не так часто, Україні вчора повезло, що фортуна, подружка істини, усміхнулася нам. І не требе про результат роботи, бо його не було в грі з німцями, а він міг і бути при більшій самовіддачі. Але, футбол є футбол, або другими словами, м'яч круглий, а поле рівне і хто більше старається, тому і більше дається.
    Ссылка
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