ТаТоТаке. Гениальный фарт Шевченко, геройство Бущана и гений Ярмоленко

Ведущие программы проанализировали первую в истории победу сборной Украины над Испанией (1:0)

  • 14.10.2020 11:55
  • 631 просмотр
  • 0 комментариев
ТаТоТаке. Гениальный фарт Шевченко, геройство Бущана и гений Ярмоленко
© YouTube

Ведущие украинского футбольного шоу «ТаТоТаке» проанализировали первую в истории победу Украины над Испанией: геройства Бущана, гений Ярмоленко, филигранность Цыганкова, фарт Шевченко и ограниченность Энрике.

Кроме этого в выпуске: трансферные инсайды «Зари», большой экскурс в высокий прессинг, президент «Мариуполя» и стадион «Ингульца».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности