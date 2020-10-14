ТаТоТаке. Гениальный фарт Шевченко, геройство Бущана и гений Ярмоленко

Ведущие украинского футбольного шоу «ТаТоТаке» проанализировали первую в истории победу Украины над Испанией: геройства Бущана, гений Ярмоленко, филигранность Цыганкова, фарт Шевченко и ограниченность Энрике.
Кроме этого в выпуске: трансферные инсайды «Зари», большой экскурс в высокий прессинг, президент «Мариуполя» и стадион «Ингульца».
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Источник — YouTube
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