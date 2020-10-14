Александр СЕВИДОВ: «Можно сказать словами Жадсона: «Где Фати, где?!»

Известный украинский тренер Александр Севидов подвел итоги победы сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«В первом тайме испанцы легко создавали моменты, во втором — труднее. Тогда уже наша молодежь стала меньше ошибаться. Можно сказать словами Жадсона: «Где Фати, где?!». Но не стоит хвалить молодежь. Похвалишь — а потом ищешь, куда она исчезла. Испанцы разочаровали. Чувствовалась вальяжность в их игре.

Это был самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Может, Ярмоленко не лучшую игру за сборную провел, но вышел с настроем. Если брать сухие цифры, то с Испанией мы имели один хороший момент — у Цыганкова. Кураж поймал Бущан, он был лучшим во всех трех матчах. Видимо, только Эдик Соболь два дня будет крепко спать — повозил его Адама Траоре», — отметил Севидов.