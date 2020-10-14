Александр СЕВИДОВ: «Можно сказать словами Жадсона: «Где Фати, где?!»

Специалист рассказал о победе Украины над Испанией в Лиге наций (1:0)

  • 14.10.2020 11:18
  • 2589 просмотров
  • 2 комментария
Александр СЕВИДОВ: «Можно сказать словами Жадсона: «Где Фати, где?!»
© Динамомания. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов подвел итоги победы сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«В первом тайме испанцы легко создавали моменты, во втором — труднее. Тогда уже наша молодежь стала меньше ошибаться. Можно сказать словами Жадсона: «Где Фати, где?!». Но не стоит хвалить молодежь. Похвалишь — а потом ищешь, куда она исчезла. Испанцы разочаровали. Чувствовалась вальяжность в их игре.

Это был самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Может, Ярмоленко не лучшую игру за сборную провел, но вышел с настроем. Если брать сухие цифры, то с Испанией мы имели один хороший момент — у Цыганкова. Кураж поймал Бущан, он был лучшим во всех трех матчах. Видимо, только Эдик Соболь два дня будет крепко спать — повозил его Адама Траоре», — отметил Севидов.

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Источник — UA-Football

(24 голоса)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 14.10.2020 12:20
    0
    Тут Бущан если бы не он уже б в первом горели 3 0
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 11:59
    +2
    Да какая вальяжность? Вы там сговорились что ли? Траоре носился так, что пучки травы только из-под копыт летели. А сколько ударов в створ? Идиот сика, хватит жопой матчи смотреть!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 11:59
    +2
    Да какая вальяжность? Вы там сговорились что ли? Траоре носился так, что пучки травы только из-под копыт летели. А сколько ударов в створ? Идиот сика, хватит жопой матчи смотреть!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 14.10.2020 12:20
    0
    Тут Бущан если бы не он уже б в первом горели 3 0
    Ссылка
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