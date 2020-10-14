Украина с 7-й попытки впервые обыграла Испанию

Впервые взяв верх над Испанией, Украина одним махом прервала и 6-матчевую безвыигрышную, и «рекордную» 5-матчевую проигрышную серии в баталиях с «красной фурией». Более продолжительные серии без побед желто-синие имели только с итальянцами, немцами и французами. К слову, в поединках с командами из стран большой футбольной пятерки наша сборная пока ни разу не добивалась успеха только с Германией и Италией. Напомню, что Англию украинцы обыграли 14 октября 2009 года в Днепропетровске - 1:0, а Францию - 15 ноября 2013-го в Киеве - 2:0.

Самые продолжительные проигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия (Мячи) Соперник Началась Завершилась Дата Счет Дата Счет 5 (1-12) Испания 10.09.2003 1:2 (г) 13.10.2020 1:0 (д) 4 (1-9) Италия 30.06.2006 0:3 (н) 10.10.2018 1:1 (г) 3 (1-7) Англия 31.05.2000 0:2 (г) 14.10.2009 1:0 (д) 3 (1-7) Румыния 26.02.2001 0:1 (н) 29.05.2010 3:2 (д) 3 (0-6) Турция 07.09.2005 0:1 (д) 06.10.2016 2:2 (г)

Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия Соперник Началась Завершилась Дата Счет Дата Счет 8* (=2-6) Италия 29.03.1995 0:2 (д) 7 (=3-4) Франция 27.03.1999 0:0 (г) 15.11.2013 2:0 (д) 7* (=3-4) Германия 30.04.1997 0:2 (г) 6 (=1-5) Испания 29.03.2003 2:2 (д) 13.10.2020 1:0 (д) 6* (=3-3) Хорватия 29.10.1997 0:2 (г) 4 (=1-3) Турция 07.09.2005 0:1 (д) 02.09.2017 2:0 (д) 4 (=2-2) Словения 12.10.1994 0:0 (д) 14.11.2015 2:0 (д) 4 (=3-1) Израиль 27.04.1993 1:1 (д) 29.02.2012 3:2 (г)

* серия не закончена.