Украина с 7-й попытки впервые обыграла Испанию

Впервые взяв верх над Испанией, Украина одним махом прервала и 6-матчевую безвыигрышную, и «рекордную» 5-матчевую проигрышную серии в баталиях с «красной фурией». Более продолжительные серии без побед желто-синие имели только с итальянцами, немцами и французами. К слову, в поединках с командами из стран большой футбольной пятерки наша сборная пока ни разу не добивалась успеха только с Германией и Италией. Напомню, что Англию украинцы обыграли 14 октября 2009 года в Днепропетровске - 1:0, а Францию - 15 ноября 2013-го в Киеве - 2:0.
Самые продолжительные проигрышные серии сборной Украины с одним соперником
|
Серия
|
(Мячи)
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
5
|
(1-12)
|
Испания
|
10.09.2003
|
1:2 (г)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
4
|
(1-9)
|
Италия
|
30.06.2006
|
0:3 (н)
|
10.10.2018
|
1:1 (г)
|
3
|
(1-7)
|
Англия
|
31.05.2000
|
0:2 (г)
|
14.10.2009
|
1:0 (д)
|
3
|
(1-7)
|
Румыния
|
26.02.2001
|
0:1 (н)
|
29.05.2010
|
3:2 (д)
|
3
|
(0-6)
|
Турция
|
07.09.2005
|
0:1 (д)
|
06.10.2016
|
2:2 (г)
Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником
|
Серия
|
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
8*
|
(=2-6)
|
Италия
|
29.03.1995
|
0:2 (д)
|
|
|
7
|
(=3-4)
|
Франция
|
27.03.1999
|
0:0 (г)
|
15.11.2013
|
2:0 (д)
|
7*
|
(=3-4)
|
Германия
|
30.04.1997
|
0:2 (г)
|
|
|
6
|
(=1-5)
|
Испания
|
29.03.2003
|
2:2 (д)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
6*
|
(=3-3)
|
Хорватия
|
29.10.1997
|
0:2 (г)
|
|
|
4
|
(=1-3)
|
Турция
|
07.09.2005
|
0:1 (д)
|
02.09.2017
|
2:0 (д)
|
4
|
(=2-2)
|
Словения
|
12.10.1994
|
0:0 (д)
|
14.11.2015
|
2:0 (д)
|
4
|
(=3-1)
|
Израиль
|
27.04.1993
|
1:1 (д)
|
29.02.2012
|
3:2 (г)
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.