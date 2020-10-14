Украина с 7-й попытки впервые обыграла Испанию

Украинцы прервали «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию с испанцами

  • 14.10.2020 11:20
  • 1933 просмотра
  • 1 комментарий
Украина с 7-й попытки впервые обыграла Испанию
© УАФ

Впервые взяв верх над Испанией, Украина одним махом прервала и 6-матчевую безвыигрышную, и «рекордную» 5-матчевую проигрышную серии в баталиях с «красной фурией». Более продолжительные серии без побед желто-синие имели только с итальянцами, немцами и французами. К слову, в поединках с командами из стран большой футбольной пятерки наша сборная пока ни разу не добивалась успеха только с Германией и Италией. Напомню, что Англию украинцы обыграли 14 октября 2009 года в Днепропетровске - 1:0, а Францию - 15 ноября 2013-го в Киеве - 2:0.

Самые продолжительные проигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия

(Мячи)

Соперник

Началась

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Счет

Дата

Счет

5

(1-12)

Испания

10.09.2003

1:2 (г)

13.10.2020

1:0 (д)

4

(1-9)

Италия

30.06.2006

0:3 (н)

10.10.2018

1:1 (г)

3

(1-7)

Англия

31.05.2000

0:2 (г)

14.10.2009

1:0 (д)

3

(1-7)

Румыния

26.02.2001

0:1 (н)

29.05.2010

3:2 (д)

3

(0-6)

Турция

07.09.2005

0:1 (д)

06.10.2016

2:2 (г)

Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия

 

Соперник

Началась

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Счет

Дата

Счет

8*

(=2-6)

Италия

29.03.1995

0:2 (д)

 

 

7

(=3-4)

Франция

27.03.1999

0:0 (г)

15.11.2013

2:0 (д)

7*

(=3-4)

Германия

30.04.1997

0:2 (г)

 

 

6

(=1-5)

Испания

29.03.2003

2:2 (д)

13.10.2020

1:0 (д)

6*

(=3-3)

Хорватия

29.10.1997

0:2 (г)

 

 

4

(=1-3)

Турция

07.09.2005

0:1 (д)

02.09.2017

2:0 (д)

4

(=2-2)

Словения

12.10.1994

0:0 (д)

14.11.2015

2:0 (д)

4

(=3-1)

Израиль

27.04.1993

1:1 (д)

29.02.2012

3:2 (г)

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 14.10.2020 12:20
    0
    Италию переигрывали в полуфинале чемпионата Европы 1988 года статистику надо знать
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 14.10.2020 12:20
    0
    Италию переигрывали в полуфинале чемпионата Европы 1988 года статистику надо знать
    Ссылка
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