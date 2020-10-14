Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры»

Специалист доволен победой сборной Украины над Испанией в Лиге наций (1:0)

  • 14.10.2020 10:51
  • 7614 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры»
© Twitter. Евгений Левченко

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко похвалил украинскую национальную команду за победу над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Мы говорили изначально, что нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.

Сегодня мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.

Переписали историю. И это была не слабейшая Испания. Посмотрите по именам. Это футболисты, которые играют в топовых чемпионатах.

Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры. Комплимент ребятам, которые реально сегодня показали отличный футбол», — отметил Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(63 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 11:46
    +5
    Alexis Sanchez, 14.10.2020 11:14
    Посмотрите на игроков Динамо в чемпионате, которые психуют, когда выиграть не получается у середнячка УПЛ, и даже удаления и 10 минут добавленного времени не вывозят
    Посмотри на игроков Шахтера, которых Динамо обыграло 3:1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 11:27
    +6
    Конечно потому что Рамос это легенда футбола там в крови титулы.
    Он на тренировках даже такое чувство что это официально матч идёт.
    Поэтому он и до сих пор играет
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 14.10.2020 11:22
    +4
    Alexis Sanchez, 14.10.2020 11:14
    Посмотрите на игроков Динамо в чемпионате, которые психуют, когда выиграть не получается у середнячка УПЛ, и даже удаления и 10 минут добавленного времени не вывозят
    Понятно, что Испания сильнее нас, но также видно, что она приехала на серьезную игру и планировала победить.
    Именно это имеет в виду Левченко.
    Ссылка
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 14.10.2020 11:14
    -14
    Посмотрите на игроков Динамо в чемпионате, которые психуют, когда выиграть не получается у середнячка УПЛ, и даже удаления и 10 минут добавленного времени не вывозят
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 11:09
    +11
    Така перемога дорого коштує..Респект збірній і Шеві.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 11:09
    +11
    Така перемога дорого коштує..Респект збірній і Шеві.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 11:27
    +6
    Конечно потому что Рамос это легенда футбола там в крови титулы.
    Он на тренировках даже такое чувство что это официально матч идёт.
    Поэтому он и до сих пор играет
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 11:46
    +5
    Alexis Sanchez, 14.10.2020 11:14
    Посмотрите на игроков Динамо в чемпионате, которые психуют, когда выиграть не получается у середнячка УПЛ, и даже удаления и 10 минут добавленного времени не вывозят
    Посмотри на игроков Шахтера, которых Динамо обыграло 3:1
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 14.10.2020 11:22
    +4
    Alexis Sanchez, 14.10.2020 11:14
    Посмотрите на игроков Динамо в чемпионате, которые психуют, когда выиграть не получается у середнячка УПЛ, и даже удаления и 10 минут добавленного времени не вывозят
    Понятно, что Испания сильнее нас, но также видно, что она приехала на серьезную игру и планировала победить.
    Именно это имеет в виду Левченко.
    Ссылка
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