Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко похвалил украинскую национальную команду за победу над Испанией (1:0) в Лиге наций.
«Мы говорили изначально, что нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.
Сегодня мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.
Переписали историю. И это была не слабейшая Испания. Посмотрите по именам. Это футболисты, которые играют в топовых чемпионатах.
Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры. Комплимент ребятам, которые реально сегодня показали отличный футбол», — отметил Левченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Он на тренировках даже такое чувство что это официально матч идёт.
Поэтому он и до сих пор играет
Именно это имеет в виду Левченко.
Он на тренировках даже такое чувство что это официально матч идёт.
Поэтому он и до сих пор играет
Именно это имеет в виду Левченко.
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