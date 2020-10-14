Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко похвалил украинскую национальную команду за победу над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Мы говорили изначально, что нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.

Сегодня мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.

Переписали историю. И это была не слабейшая Испания. Посмотрите по именам. Это футболисты, которые играют в топовых чемпионатах.

Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры. Комплимент ребятам, которые реально сегодня показали отличный футбол», — отметил Левченко.