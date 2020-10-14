ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на поражение в матче против сборной Украины

Сборная Украины сенсационно обыграла испанцев на Олимпийском. Мы все утро наблюдаем за реакцией болельщиков и спортсменов. В этом ролике вы увидите реакцию тренера сборной Испании Луиса Энрике, который очень взвешено прокомментировал исход встречи.