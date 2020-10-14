Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Тактика плюс дисциплина и Бущан!»

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как «сине-желтым» удалось обыграть Испанию в Лиге наций (1:0)

  • 14.10.2020 10:22
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Тактика плюс дисциплина и Бущан!»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

42-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о победе украинской национальной команды над Испанией (1:0) в поединке Лиги наций.

«Эта победа — достижение всего коллектива сборной Украины во главе с тренерским штабом! Тактика плюс дисциплина и Бущан! С исторической победой, Украина!!!», — написал Левченко.

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