Александр ШОВКОВСКИЙ: «Браво, брависсимо, команда!»

Член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в поединке Лиги наций.
«Браво, брависсимо, команда!», — написал Шовковский, поделившись фото из раздевалки сборной Украины.
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