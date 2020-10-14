Андрей ШЕВЧЕНКО: «Большая победа, ребята! Я так вами горжусь»

Наставник сборной Украины доволен итогами поединка Лиги наций против Испании (1:0)

  • 14.10.2020 09:46
  • 5585 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Большая победа, ребята! Я так вами горжусь»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в поединке Лиги наций.

«Напряженный матч, в котором мы играли и боролись, жертвуя собой. Отличная победа, ребята! Я так вами горжусь», — написал Шевченко.

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Источник — Instagram

(25 голосов)

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Комментарии
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 14.10.2020 10:52
    0
    Він своїм хлопцям англійською писав? Усі гравці зрозуміли?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.10.2020 10:52
    0
    Вот что бывает, когда Батя выписал перед матчем волшебный педаль)
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 14.10.2020 10:16
    +4
    Эта победа полностью смыла подорванный имидж нашей сборной после 7-1 лучше всяких оправданий в СМИ,
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 10:04
    0
    Ура!
    Но это уже вчера.
    Уверен что Швейцария так же мечтает обыграть дома Испанию. И в таком случае нам будет снова кисло. Поэтому надо опять идти как в последний бой против Германии.
    Жаль что это будет через месяц. И неизвестно что будет с травмами и вирусом тогда.
    В Европе за без маски уже по 100 Евро штрафуют!
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 14.10.2020 10:16
    +4
    Эта победа полностью смыла подорванный имидж нашей сборной после 7-1 лучше всяких оправданий в СМИ,
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 14.10.2020 10:52
    0
    Він своїм хлопцям англійською писав? Усі гравці зрозуміли?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.10.2020 10:52
    0
    Вот что бывает, когда Батя выписал перед матчем волшебный педаль)
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 10:04
    0
    Ура!
    Но это уже вчера.
    Уверен что Швейцария так же мечтает обыграть дома Испанию. И в таком случае нам будет снова кисло. Поэтому надо опять идти как в последний бой против Германии.
    Жаль что это будет через месяц. И неизвестно что будет с травмами и вирусом тогда.
    В Европе за без маски уже по 100 Евро штрафуют!
    Ссылка
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