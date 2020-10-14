Андрей ШЕВЧЕНКО: «Большая победа, ребята! Я так вами горжусь»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в поединке Лиги наций.
«Напряженный матч, в котором мы играли и боролись, жертвуя собой. Отличная победа, ребята! Я так вами горжусь», — написал Шевченко.
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Но это уже вчера.
Уверен что Швейцария так же мечтает обыграть дома Испанию. И в таком случае нам будет снова кисло. Поэтому надо опять идти как в последний бой против Германии.
Жаль что это будет через месяц. И неизвестно что будет с травмами и вирусом тогда.
В Европе за без маски уже по 100 Евро штрафуют!
Но это уже вчера.
Уверен что Швейцария так же мечтает обыграть дома Испанию. И в таком случае нам будет снова кисло. Поэтому надо опять идти как в последний бой против Германии.
Жаль что это будет через месяц. И неизвестно что будет с травмами и вирусом тогда.
В Европе за без маски уже по 100 Евро штрафуют!
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