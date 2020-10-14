Серхио РАМОС: «Разочарован результатом, но горжусь командой»

34-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился мнением о поражении от национальной команды Украины (0:1) в поединке Лиги наций.

«Разочарован результатом, но горжусь своей командой, которая боролась до последней минуты. Впереди много работы», — написал Рамос.

Серхио вышел на поле в стартовом составе сборной Испании и провел полный матч.