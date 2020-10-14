Андрей ПЯТОВ: «Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы — мои кумиры!»

Голкипер «Шахтера» поздравил сборную Украины с победой над Испанией (1:0)

  • 14.10.2020 09:18
  • 7115 просмотров
  • 15 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы — мои кумиры!»
© Instagram. Андрей Пятов

36-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, продолжающий лечение от коронавируса, прокомментировал победу украинской национальной команды над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы — мои кумиры! В сердце я просто вами горжусь», — написал Пятов.

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Источник — Instagram

(32 голоса)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 10:47
    -1
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 09:52
    Будем надеяться, Андрей что и в матче Шахты с Реалом такой же фарт будет. Иначе никак
    Фарт? Може дисципліна? Талант? Працездатність.... з усього цього в гравців ШД... тільки талант напевно є... а його в сучасному футболі не достатньо!!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:46
    -1
    serge_kr, 14.10.2020 10:44
    В рот тебе только хорошо стреляют
    Ещё один гомосек. Или это один и тот же?
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:45
    -2
    ya_3, 14.10.2020 10:43
    Думаю, если хорошо поискать в твоих фотографиях, то тоже найдётся парочка где ты с кентами в обнимочку, которые сейчас сидят или уже отсидели по "хорошим" статьям. Так что, из этого сделаем вывод, что ты тоже бандюган?
    Ты потерял нить разговора. Я не писал что Пятов бандит.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 10:44
    -1
    Bolshoi, 14.10.2020 10:43
    Я хорошо стреляю с нарезного оружия
    В рот тебе только хорошо стреляют
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 14.10.2020 10:43
    0
    Bolshoi, 14.10.2020 10:37
    Я с ними не фотографировался
    Думаю, если хорошо поискать в твоих фотографиях, то тоже найдётся парочка где ты с кентами в обнимочку, которые сейчас сидят или уже отсидели по "хорошим" статьям. Так что, из этого сделаем вывод, что ты тоже бандюган?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:43
    -2
    serge_kr, 14.10.2020 10:38
    Если бы тебя на блокпосту остановили люди с оружием то ты со страху на колена упал бы и начал делать то что умеешь лучше всего
    Я хорошо стреляю с нарезного оружия
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 10:38
    0
    Bolshoi, 14.10.2020 10:37
    Я с ними не фотографировался
    Если бы тебя на блокпосту остановили люди с оружием то ты со страху на колена упал бы и начал делать то что умеешь лучше всего
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:37
    -1
    ya_3, 14.10.2020 10:34
    Похоже, это твои кумиры - ты так часто о них вспоминаешь, малышь...
    Я с ними не фотографировался
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 14.10.2020 10:34
    +1
    Bolshoi, 14.10.2020 10:00
    А я думал что бандюганы с блокпоста твои кумиры.
    Похоже, это твои кумиры - ты так часто о них вспоминаешь, малышь...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 10:30
    -4
    Андрей Овчаренко, 14.10.2020 10:03
    Придурок, кроме дождя и фарта ни хрена больше не знаешь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 10:23
    +3
    Результат матча должен помочь скорее выздороветь Андрею.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 10:03
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 09:52
    Будем надеяться, Андрей что и в матче Шахты с Реалом такой же фарт будет. Иначе никак
    Придурок, кроме дождя и фарта ни хрена больше не знаешь.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:00
    -3
    А я думал что бандюганы с блокпоста твои кумиры.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 09:52
    -2
    Будем надеяться, Андрей что и в матче Шахты с Реалом такой же фарт будет. Иначе никак
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 09:36
    +9
    Молодец Андрей, приятно.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 09:36
    +9
    Молодец Андрей, приятно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 10:23
    +3
    Результат матча должен помочь скорее выздороветь Андрею.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.10.2020 10:03
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 09:52
    Будем надеяться, Андрей что и в матче Шахты с Реалом такой же фарт будет. Иначе никак
    Придурок, кроме дождя и фарта ни хрена больше не знаешь.
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 14.10.2020 10:34
    +1
    Bolshoi, 14.10.2020 10:00
    А я думал что бандюганы с блокпоста твои кумиры.
    Похоже, это твои кумиры - ты так часто о них вспоминаешь, малышь...
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 14.10.2020 10:43
    0
    Bolshoi, 14.10.2020 10:37
    Я с ними не фотографировался
    Думаю, если хорошо поискать в твоих фотографиях, то тоже найдётся парочка где ты с кентами в обнимочку, которые сейчас сидят или уже отсидели по "хорошим" статьям. Так что, из этого сделаем вывод, что ты тоже бандюган?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.10.2020 10:38
    0
    Bolshoi, 14.10.2020 10:37
    Я с ними не фотографировался
    Если бы тебя на блокпосту остановили люди с оружием то ты со страху на колена упал бы и начал делать то что умеешь лучше всего
    Ссылка
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