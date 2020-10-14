Андрей ПЯТОВ: «Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы — мои кумиры!»

36-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов, продолжающий лечение от коронавируса, прокомментировал победу украинской национальной команды над Испанией (1:0) в Лиге наций.
«Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы — мои кумиры! В сердце я просто вами горжусь», — написал Пятов.
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