Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шапаренко - браво, Бущан - бог»

Экс-игрок сборной Украины доволен победой над Испанией

  • 14.10.2020 09:12
  • 5061 просмотр
  • 2 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шапаренко - браво, Бущан - бог»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Спасибо за безумные эмоции. Зарядили позитивом абсолютно всех. Сейчас у меня состояние эйфории и футбольного экстаза.

Наши парни показали как нужно играть против таких сборных. Да, у Испании были моменты, играли лучше и владели инициативой. Но наши парни классно сыграли в обороне и выбегали в контратаку. Все, что им нужно было - хладнокровие на завершающей стадии.

А как отработал наш «треугольник» в центре поля... Шапаренко - браво, Бущан - бог.

У меня только самые позитивные эмоции. Только слово «вау» за нашу сборную. Она крутая, она сильная, она безумная, она космическая», - сказал Федецкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

(33 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 10:51
    0
    Федецький забув ще додати Динамо - ріспект та уважуха!!!!!
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 10:08
    +6
    Нельзя же так издеваться над тимофекалюками и прочей сепарней.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.10.2020 10:08
    +6
    Нельзя же так издеваться над тимофекалюками и прочей сепарней.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 10:51
    0
    Федецький забув ще додати Динамо - ріспект та уважуха!!!!!
    Ссылка
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