Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шапаренко - браво, Бущан - бог»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Спасибо за безумные эмоции. Зарядили позитивом абсолютно всех. Сейчас у меня состояние эйфории и футбольного экстаза.

Наши парни показали как нужно играть против таких сборных. Да, у Испании были моменты, играли лучше и владели инициативой. Но наши парни классно сыграли в обороне и выбегали в контратаку. Все, что им нужно было - хладнокровие на завершающей стадии.

А как отработал наш «треугольник» в центре поля... Шапаренко - браво, Бущан - бог.

У меня только самые позитивные эмоции. Только слово «вау» за нашу сборную. Она крутая, она сильная, она безумная, она космическая», - сказал Федецкий.