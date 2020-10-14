Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Шапаренко - браво, Бущан - бог»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.
«Спасибо за безумные эмоции. Зарядили позитивом абсолютно всех. Сейчас у меня состояние эйфории и футбольного экстаза.
Наши парни показали как нужно играть против таких сборных. Да, у Испании были моменты, играли лучше и владели инициативой. Но наши парни классно сыграли в обороне и выбегали в контратаку. Все, что им нужно было - хладнокровие на завершающей стадии.
А как отработал наш «треугольник» в центре поля... Шапаренко - браво, Бущан - бог.
У меня только самые позитивные эмоции. Только слово «вау» за нашу сборную. Она крутая, она сильная, она безумная, она космическая», - сказал Федецкий.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.