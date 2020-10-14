Украины там не будет. Шесть сборных уже пробились на Евро-2021 U-21

В финальной части уже Швейцария, Англия, Россия, Испания, Нидерланды, Дания

  • 14.10.2020 08:12
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Украины там не будет. Шесть сборных уже пробились на Евро-2021 U-21
© УЕФА

14 октября состоялись очередные матчи квалификации Евро-2021 U-21. Победители групп и лучшие 5 вторых команд из 9 групп попадают в финальную часть

Украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня проиграла на выезде Северной Ирландии со счетом 0:1 и потеряла все шансы на выход из группы.

Шесть сборных уже пробились в финальную часть турнира. В их числе: Швейцария, Англия, Россия, Испания, Нидерланды и Дания. Эти команды присоединятся к хозяевам турнира, Венгрии и Словении. 16 команд поведут борьбу за медали в мартовское и июньское окна для сборных в 2021 году.

Квалификация Евро-2021 U-21

Матчи 13 октября

  • Северная Македония U21 - Израиль U21 – 1:1
  • Эстония U21 – Сербия U21 – 0:0
  • Греция U21 – Хорватия U21 – 0:1
  • Латвия U21 – Россия U21 – 1:4
  • Молдова U21 – Бельгия U21 – 1:0
  • Грузия U21 – Азербайджан U21 – 1:0
  • Италия U21 – Ирландия U21 – 2:0
  • Люксембург U21 – Исландия U21 – 0:2
  • Литва U21 – Чехия U21 – 0:1
  • Сан-Марино U21 – Шотландия U21 – 0:7
  • Дания U21 – Финляндия U21 – 2:1
  • Кипр U21 – Нидерланды U21 – 0:7
  • Польша U21 – Болгария U21 – 1:1
  • Фарерские острова U21 – Черногория U21 – 1:0
  • Швейцария U21 – Лихтенштейн U21 – 3:0
  • Германия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 1:0
  • Швеция U21 – Армения U21 – 10:0
  • Испания U21 – Казахстан U21 – 3:0
  • Гибралтар U21 – Португалия U21 – 0:3
  • Косово U21 – Андорра U21 – 1:0
  • Норвегия U21 - Беларусь U21 – перенесен
  • Румыния U21 – Мальта U21 – 4:1
  • Северная Ирландия U21 – Украина U21 – 1:0
  • Англия U21 – Турция U21 – 2:1

Турнирные таблицы квалификации

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Источник — Sport.ua

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