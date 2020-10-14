Украины там не будет. Шесть сборных уже пробились на Евро-2021 U-21

14 октября состоялись очередные матчи квалификации Евро-2021 U-21. Победители групп и лучшие 5 вторых команд из 9 групп попадают в финальную часть
Украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня проиграла на выезде Северной Ирландии со счетом 0:1 и потеряла все шансы на выход из группы.
Шесть сборных уже пробились в финальную часть турнира. В их числе: Швейцария, Англия, Россия, Испания, Нидерланды и Дания. Эти команды присоединятся к хозяевам турнира, Венгрии и Словении. 16 команд поведут борьбу за медали в мартовское и июньское окна для сборных в 2021 году.
Квалификация Евро-2021 U-21
Матчи 13 октября
- Северная Македония U21 - Израиль U21 – 1:1
- Эстония U21 – Сербия U21 – 0:0
- Греция U21 – Хорватия U21 – 0:1
- Латвия U21 – Россия U21 – 1:4
- Молдова U21 – Бельгия U21 – 1:0
- Грузия U21 – Азербайджан U21 – 1:0
- Италия U21 – Ирландия U21 – 2:0
- Люксембург U21 – Исландия U21 – 0:2
- Литва U21 – Чехия U21 – 0:1
- Сан-Марино U21 – Шотландия U21 – 0:7
- Дания U21 – Финляндия U21 – 2:1
- Кипр U21 – Нидерланды U21 – 0:7
- Польша U21 – Болгария U21 – 1:1
- Фарерские острова U21 – Черногория U21 – 1:0
- Швейцария U21 – Лихтенштейн U21 – 3:0
- Германия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 1:0
- Швеция U21 – Армения U21 – 10:0
- Испания U21 – Казахстан U21 – 3:0
- Гибралтар U21 – Португалия U21 – 0:3
- Косово U21 – Андорра U21 – 1:0
- Норвегия U21 - Беларусь U21 – перенесен
- Румыния U21 – Мальта U21 – 4:1
- Северная Ирландия U21 – Украина U21 – 1:0
- Англия U21 – Турция U21 – 2:1
Турнирные таблицы квалификации
Источник — Sport.ua
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