Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Испанцы проявили пижонство, и я это ожидал»

Специалист высказался о победе Украины

  • 14.10.2020 07:40
  • 5006 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Испанцы проявили пижонство, и я это ожидал»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Историческая победа, и надо ребят хвалить. Спасибо сборной, очень хорошо потренировали Жору Бущана. Перед стартом Лиги чемпионов, эта победа, добавила динамовским сборникам уверенности. Шевченко в хорошем настроении и я его понимаю, теперь у него, с педагогической точки зрения, появилось много аргументов для будущих общений с игроками при установках на игры. Неожиданно для многих, но у меня была чуйка что не проиграют. Ну а то, что выиграют, не верил никто.

С победой всех нас.

А испанцы проявили пижонство, и я это ожидал», - написал Заховайло.

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Источник — Facebook

(41 голос)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.10.2020 09:17
    0
    Яке піжонство,"спеціаліст"? Іспанці бігали більше наших,а у кінці зустрічи,тим більше.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 14.10.2020 08:58
    0
    если заработали то чего и не похвалить,одним словом молодцы,а в среде болельщиков на такой результат надеялись единицы и это говорит что не всё ещё гладко в нашей сборной.
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    cooperchack
      cooperchack, 14.10.2020 08:56
    +1
    Какую то глупость он говорит.Украина сыграла на контратаке и победила по делу,хоть могли и проиграть.
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    mist76
      mist76, 14.10.2020 08:44
    +3
    Я пижонства не заметил! Испания пыталась играть на максимальных оборотах. Тем ценнее победа
    Ссылка
    mist76
      mist76, 14.10.2020 08:44
    +3
    Я пижонства не заметил! Испания пыталась играть на максимальных оборотах. Тем ценнее победа
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 14.10.2020 08:56
    +1
    Какую то глупость он говорит.Украина сыграла на контратаке и победила по делу,хоть могли и проиграть.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.10.2020 09:17
    0
    Яке піжонство,"спеціаліст"? Іспанці бігали більше наших,а у кінці зустрічи,тим більше.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 14.10.2020 08:58
    0
    если заработали то чего и не похвалить,одним словом молодцы,а в среде болельщиков на такой результат надеялись единицы и это говорит что не всё ещё гладко в нашей сборной.
    Ссылка
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