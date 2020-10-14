Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Испанцы проявили пижонство, и я это ожидал»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.
«Историческая победа, и надо ребят хвалить. Спасибо сборной, очень хорошо потренировали Жору Бущана. Перед стартом Лиги чемпионов, эта победа, добавила динамовским сборникам уверенности. Шевченко в хорошем настроении и я его понимаю, теперь у него, с педагогической точки зрения, появилось много аргументов для будущих общений с игроками при установках на игры. Неожиданно для многих, но у меня была чуйка что не проиграют. Ну а то, что выиграют, не верил никто.
С победой всех нас.
А испанцы проявили пижонство, и я это ожидал», - написал Заховайло.
Источник — Facebook
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