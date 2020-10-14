ВИДЕО. Костюк отрабатывает прыжки на стадионе в Монако

18-летняя теннисистка Марта Костюк находится в Монако, где готовится к очередному турниру. Видео со своей тренировки она выложила в Instagram. Украинская спортсменка исполнила серию прыжков на стадионе Луи ІІ.
Отметим, что в новой редакции мирового рейтинга Марта Костюк установила свой рекорд.
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Источник — Sport.ua
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