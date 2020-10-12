Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, дебют Свёнтек в топ-20

Две прошедшие недели лучшие теннисистки мира провели на Открытом чемпионате Франции.



Довольно неожиданно Ролан Гаррос выиграла 19-летняя Ига Свёнтек из Польши, это позволило ей подняться на 37 позиций в мировом рейтинге и занять 17-е место между Мэдисон Киз и Петрой Мартич.



Что касается первой десятки, то финалистка Ролан Гаррос София Кенин поднялась на четвертую строчку (+2), а полуфиналиста Петра Квитова – на восьмую (+3). Украинка Элина Свитолина сохранила пятую позицию, так как ей удалось обойти Каролину Плишкову.

Топ-10 рейтинга WTA

Практически у всех остальных украинок небольшой регресс, только Марта Костюк сумела обновить свой личный рекорд, поднявшись на 113-ю позицию. Напомним, ранее ее лучшим достижением было 118-е место в мировой классификации еще в 2018-м году.

Украинки в рейтинге WTA