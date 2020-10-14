Леонид БУРЯК: «Порядок и работоспособность бьет класс»

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Это хорошая победа, я поздравляю нашу команду! Претензий к желанию и самоотдаче футболистов сборной Украины нет. Порядок и работоспособность бьет класс. У кого-то могут возникнуть претензии по структуре игры «сине-желтых». Но кто сказал, что так нельзя, что такой футбол не имеет права на жизнь?

Кто мог сыграть – физически и по состоянию здоровья, тот и вышел на поле. Шапаренко и Макаренко освежили игру команды. Было понятно, что выйти из такой ситуации на том же багаже, что и в поединке с Германией, нельзя. Единственное, что меня удивило, это невыход в «старте» Цыганкова. Зато замена Зубков – Цыганков сработала на все 100 процентов.

Мы чуть-чуть забыли уже, что сборной Украины во всех этих матчах пришлось обойтись без опытных футболистов «Шахтера», без Зинченко… Но, как показала игра, у Андрея Шевченко есть порядка 25 человек, из которых он может выбирать. У нас есть хорошая молодежь - тот же Забарный, Сироту можно задействовать, да и в сборной U-21 имеются качественные исполнители. Думаю, Шевченко разберется с кадрами», - сказал Буряк.