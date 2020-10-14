Леонид БУРЯК: «Порядок и работоспособность бьет класс»

Известный тренер доволен победой Украины над Испанией

  • 14.10.2020 07:00
  • 1900 просмотров
  • 3 комментария
Леонид БУРЯК: «Порядок и работоспособность бьет класс»
© Football24. Леонид Буряк

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал победу украинской команды над Испанией (1:0) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Это хорошая победа, я поздравляю нашу команду! Претензий к желанию и самоотдаче футболистов сборной Украины нет. Порядок и работоспособность бьет класс. У кого-то могут возникнуть претензии по структуре игры «сине-желтых». Но кто сказал, что так нельзя, что такой футбол не имеет права на жизнь?

Кто мог сыграть – физически и по состоянию здоровья, тот и вышел на поле. Шапаренко и Макаренко освежили игру команды. Было понятно, что выйти из такой ситуации на том же багаже, что и в поединке с Германией, нельзя. Единственное, что меня удивило, это невыход в «старте» Цыганкова. Зато замена Зубков – Цыганков сработала на все 100 процентов.

Мы чуть-чуть забыли уже, что сборной Украины во всех этих матчах пришлось обойтись без опытных футболистов «Шахтера», без Зинченко… Но, как показала игра, у Андрея Шевченко есть порядка 25 человек, из которых он может выбирать. У нас есть хорошая молодежь - тот же Забарный, Сироту можно задействовать, да и в сборной U-21 имеются качественные исполнители. Думаю, Шевченко разберется с кадрами», - сказал Буряк.

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Источник — Footboom

(17 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 07:34
    0
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 07:09
    А я бы сказал, что трынькание стопроцентных моментов бьёт самих себя. Не Украина играла хорошо, а Испания сыграла плохо
    Честно смешно.
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    alekos59
      alekos59, 14.10.2020 07:26
    -1
    Какие игроки шахтера улучшили бы игру ??? Головой иногда лучше есть а не говорить! Забыл, как Шеву с игры с испанцами снимал в далеком прошлом ???
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 07:09
    -3
    А я бы сказал, что трынькание стопроцентных моментов бьёт самих себя. Не Украина играла хорошо, а Испания сыграла плохо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 07:34
    0
    ZAKARPATFAN, 14.10.2020 07:09
    А я бы сказал, что трынькание стопроцентных моментов бьёт самих себя. Не Украина играла хорошо, а Испания сыграла плохо
    Честно смешно.
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