Фарерские острова – Андорра – 2:0. Дубль Ольсена. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций D Фарерские острова победили Андорру за счет двух голов Клеминта Ольсена.
Смотрите видео голов и обзор матча Фарерские острова – Андорра – 2:0.
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
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Источник — Футбол 1/2/3
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