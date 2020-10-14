Черногория потерпела неожиданное поражение от Люксембурга в Лиге наций C

Продолжается 4-й тур в Лиге наций. 13 октября состоялось несколько матчей в лигах C и D.
Черногория потерпела неожиданное поражение от Люксембурга в поединке Лиги C с тремя удалениями (1:2).
В лиге D Фареры обыграли Андорру (2:0), а Лихтенштейн и Сан-Марино разошлись миром (0:0).
Лига наций. 4-й тур
Лига C. Группа 1. Черногория – Люксембург – 1:2
Голы: Иванович, 34 – Муратович, 42, Синани, 86.
Удаления: М.Янкович, 90+4. Шимич, 90+6 – О.Тилль, 90+4.
Лига D. Группа 1. Фарерские острова – Андорра – 2:0
Голы: К.Ольсен, 19, 33.
Лига D. Группа 2. Лихтенштейн – Сан-Марино – 0:0
Турнирная таблица Лиги наций
Источник — Sport.ua
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