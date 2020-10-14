Черногория – Люксембург – 1:2. Три удаления. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций C Черногория дома проиграла Люксембургу.
Судья показал три красных карточки в концовке поединка.
Смотрите видео голов и обзор матча Черногория – Люксембург – 1:2.
События матча
|90'
|Игрок команды Люксембург получает красную карточку.
|90'
|Марко Симич (Черногория) получает красную карточку.
|90'
|Игрок команды Черногория получает красную карточку.
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвин Муратович (Люксембург).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор Иванович (Черногория).
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Источник — Футбол 1/2/3
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