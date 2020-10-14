Черногория
1:2
Люксембург
13.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Черногория – Люксембург – 1:2. Три удаления. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций C

  • 14.10.2020 05:15
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Черногория – Люксембург – 1:2. Три удаления. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура Лиги наций C Черногория дома проиграла Люксембургу.

Судья показал три красных карточки в концовке поединка.

Смотрите видео голов и обзор матча Черногория – Люксембург – 1:2.

События матча
90' Игрок команды Люксембург получает красную карточку.
90' Марко Симич (Черногория) получает красную карточку.
90' Игрок команды Черногория получает красную карточку.
86' ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
42' ГОЛ ! Мяч забил Эдвин Муратович (Люксембург).
34' ГОЛ ! Мяч забил Игор Иванович (Черногория).
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Источник — Футбол 1/2/3

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