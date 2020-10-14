Серхио РЕГИЛОН: «В большинстве случаев при такой игре Испания побеждает»

Защитник сборной Испании Серхио Регилон прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):
«Мы допустили ошибки, которые нужно исправлять. После этой игры надо прибавлять.
Но я смотрю в будущее с оптимизмом. В большинстве случаев при такой игре и с остротой у ворот соперника мы побеждаем».
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Источник — УЕФА
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