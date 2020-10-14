Серхио РЕГИЛОН: «В большинстве случаев при такой игре Испания побеждает»

Защитник сборной Испании Серхио Регилон прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

«Мы допустили ошибки, которые нужно исправлять. После этой игры надо прибавлять.

Но я смотрю в будущее с оптимизмом. В большинстве случаев при такой игре и с остротой у ворот соперника мы побеждаем».