Дани СЕБАЛЬОС: «Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить»

Хавбек сборной Испании Дани Себальос прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

«Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.

Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы прибавляли. С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось».