Дани СЕБАЛЬОС: «Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить»

Хавбек сборной Испании Дани Себальос прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):
«Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.
Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы прибавляли. С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось».
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Источник — УЕФА
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