РОДРИ: «У Украины был всего один хороший момент, и они им воспользовались»

Хавбек сборной Испании Родри прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

«Начнем с того, что мы играли немного медленно – мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо».