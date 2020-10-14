РОДРИ: «У Украины был всего один хороший момент, и они им воспользовались»

Хавбек сборной Испании Родри прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):
«Начнем с того, что мы играли немного медленно – мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.
По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо».
Источник — УЕФА
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