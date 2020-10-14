РОДРИ: «У Украины был всего один хороший момент, и они им воспользовались»

Хавбек сборной Испании считает, что нужно извлечь урок из своих ошибок

  • 14.10.2020 03:42
  • 372 просмотра
  • 2 комментария
РОДРИ: «У Украины был всего один хороший момент, и они им воспользовались»
© УЕФА

Хавбек сборной Испании Родри прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

«Начнем с того, что мы играли немного медленно – мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Я Я
      Я Я, 14.10.2020 04:30
    0
    И? А Гешпания создала сто моментов и не забила ни одного. Ну и дальше-то ШО?
    Ссылка
    Алексей Столетов
    online
      Алексей Столетов, 14.10.2020 04:24
    +2
    Моментов было три. Неназначеный пенальти на Зубкове, промах Зубкова перед воротами и собственно момент с голом. Вполне достаточно для победы по такой игре при грамотной обороне.
    Ссылка
    Алексей Столетов
    online
      Алексей Столетов, 14.10.2020 04:24
    +2
    Моментов было три. Неназначеный пенальти на Зубкове, промах Зубкова перед воротами и собственно момент с голом. Вполне достаточно для победы по такой игре при грамотной обороне.
    Ссылка
    Я Я
    online
      Я Я, 14.10.2020 04:30
    0
    И? А Гешпания создала сто моментов и не забила ни одного. Ну и дальше-то ШО?
    Ссылка
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