Луис ЭНРИКЕ: «Мы увидели другую Украину. Это не та, что играла в Мадриде»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

– Не всё сегодня у нас получилось, не всем нашим планам суждено было сбыться. Так бывает в футболе. Не могу сказать, что я слишком уж разочарован, если говорить об этом матче в целом. В любом случае, результат уже не изменить.

– Вы создали так много голевых моментов, но так и не сумели реализовать хотя бы один из них. Почему?

– Причин может быть несколько, а ответ один: значит, надо создавать еще больше моментов. И повышать их реализацию. Будем работать над этим. Впереди матчи с Германией и Швейцарией, постараемся в них добиться таких результатов, которые позволят нам выполнить задачу на эту Лигу наций.

– Пропущенный сборной Испании гол – это ошибка вратаря?

– Нет. Играет вся команда, обороняется вся команда. Нельзя сваливать вину на одного футболиста. Пропущенный гол говорит о том, что нам есть, над чем работать и в обороне.

– Почему рисунок игры изменился после перерыва?

– Мы сегодня увидели другую сборную Украины – не ту, что играла против нас в Мадриде. Несмотря на то, что она сегодня была в ослабленном составе. Мы пытались играть в свой футбол, но сборная Украины сегодня была лучше нас. Мы же концовку матча провели с элементами паники.

– Удивила ли вас чем-то сборная Украины?

– Нет. Такие команды, как сборная Украины, которые имеют в своем составе высоких нападающих, умеют строить свою игру с расчетом на это. Сегодня такая тактика принесла нашему сопернику результат.