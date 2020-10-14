Луис ЭНРИКЕ: «Мы увидели другую Украину. Это не та, что играла в Мадриде»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал матч 4-го тура Лиги наций

  • 14.10.2020 02:25
  • 989 просмотров
  • 2 комментария
Луис ЭНРИКЕ: «Мы увидели другую Украину. Это не та, что играла в Мадриде»
© sefutbol.com. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

– Не всё сегодня у нас получилось, не всем нашим планам суждено было сбыться. Так бывает в футболе. Не могу сказать, что я слишком уж разочарован, если говорить об этом матче в целом. В любом случае, результат уже не изменить.

– Вы создали так много голевых моментов, но так и не сумели реализовать хотя бы один из них. Почему?

– Причин может быть несколько, а ответ один: значит, надо создавать еще больше моментов. И повышать их реализацию. Будем работать над этим. Впереди матчи с Германией и Швейцарией, постараемся в них добиться таких результатов, которые позволят нам выполнить задачу на эту Лигу наций.

– Пропущенный сборной Испании гол – это ошибка вратаря?

– Нет. Играет вся команда, обороняется вся команда. Нельзя сваливать вину на одного футболиста. Пропущенный гол говорит о том, что нам есть, над чем работать и в обороне.

– Почему рисунок игры изменился после перерыва?

– Мы сегодня увидели другую сборную Украины – не ту, что играла против нас в Мадриде. Несмотря на то, что она сегодня была в ослабленном составе. Мы пытались играть в свой футбол, но сборная Украины сегодня была лучше нас. Мы же концовку матча провели с элементами паники.

– Удивила ли вас чем-то сборная Украины?

– Нет. Такие команды, как сборная Украины, которые имеют в своем составе высоких нападающих, умеют строить свою игру с расчетом на это. Сегодня такая тактика принесла нашему сопернику результат.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(16 голосов)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 14.10.2020 02:55
    +2
    Поручик Ржевский, 14.10.2020 02:48
    Да, Луис - не знал ты, как играет Бущан, когда кураж поймает...
    Да, и, вообще, защита молодцы - отработала бдительно, ловко и без провалов.
    Не думаю, що Георгій залежить від куражу. Він належить до другого типу голкіперів. Можливо, Бойку треба "ловити кураж". Радий, що в Динамо є такий надійний воротар. І взагалі, Динамо - перемогою. Бо грало 8 гравців Динамо+Ярмоленко, і два футболісти з других клубів.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 02:48
    +1
    Да, Луис - не знал ты, как играет Бущан, когда кураж поймает...
    Да, и, вообще, защита молодцы - отработала бдительно, ловко и без провалов.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 14.10.2020 02:55
    +2
    Поручик Ржевский, 14.10.2020 02:48
    Да, Луис - не знал ты, как играет Бущан, когда кураж поймает...
    Да, и, вообще, защита молодцы - отработала бдительно, ловко и без провалов.
    Не думаю, що Георгій залежить від куражу. Він належить до другого типу голкіперів. Можливо, Бойку треба "ловити кураж". Радий, що в Динамо є такий надійний воротар. І взагалі, Динамо - перемогою. Бо грало 8 гравців Динамо+Ярмоленко, і два футболісти з других клубів.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 02:48
    +1
    Да, Луис - не знал ты, как играет Бущан, когда кураж поймает...
    Да, и, вообще, защита молодцы - отработала бдительно, ловко и без провалов.
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