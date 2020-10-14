Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский после исторической победы сборной над Испанией (1:0) поблагодарил сине-желтых за праздник, который они подарили всей стране:
«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира – командой Испании!
В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!
Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен! Гордимся вами, ребята!»
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