Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский после исторической победы сборной над Испанией (1:0) поблагодарил сине-желтых за праздник, который они подарили всей стране:

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира – командой Испании!

В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!

Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен! Гордимся вами, ребята!»