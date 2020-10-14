Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Сине-желтые одержали сенсационную победу над одной из топ-сборных мира

  • 14.10.2020 01:44
  • 751 просмотр
  • 1 комментарий
Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией
© УАФ

Президент Украины Владимир Зеленский после исторической победы сборной над Испанией (1:0) поблагодарил сине-желтых за праздник, который они подарили всей стране:

«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира – командой Испании!

В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!

Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен! Гордимся вами, ребята!»

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Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 02:04
    -2
    Вова, это ты испанцев победил!
    Это ты, а не Цыганков гол забил!
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