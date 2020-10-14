Луис ЭНРИКЕ: «Я очень разочарован. В футболе такое случается»

Главный тренер сборной Испании пояснил причины поражения в Киеве

  • 14.10.2020 00:52
  • 3641 просмотр
  • 10 комментариев
Луис ЭНРИКЕ: «Я очень разочарован. В футболе такое случается»
© УАФ. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал события поединка 4-го тура Лиги наций против сборной Украины, в котором сине-желтые одержали победу со счетом 1:0:

«Да, сегодня не все наши ожидания оправдались. Не все выходило из того, о чем мы договаривались. Я очень разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.

Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(35 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:17
    -1
    Mac_Gyver, 14.10.2020 01:08
    Испанцам позарез нужен свой Оливье Жиру с его 193 см роста для чужой штрафной.
    У них есть Мората - похожего стиля - но, там тот случай, когда у тренера 3 состава, и он не угадает, кого на цикл вызывать...
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:09
    +7
    А теперь вопрос:
    Может ли тореадор перебодать быка? Он умело уворачивается и ждет подходящего момента чтобы сделать смертельный укол.
    Испанская классика в исполнении украинских игроков.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.10.2020 01:08
    -2
    Испанцам позарез нужен свой Оливье Жиру с его 193 см роста для чужой штрафной.
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:06
    -5
    Да вальяжно играли, новые лица эти в сборной... Не всегда же 4-0 выигрывать
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:06
    +2
    Против тебя сегодня играли - МУЖИКИ!
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    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:05
    +4
    Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде,......».
    -------------------------------------
    Это вас так заставили думать, лошары.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:04
    +1
    Грамотная оборона,супер вратарь,контратаки сделали свое черное дело ))))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 01:03
    -12
    Повезёт в сл раз.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:02
    +2
    На все оправдания испанцев скажу просто "ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС" так было и будет...
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 14.10.2020 00:59
    +6
    ни хуя не получилось амиго)
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:09
    +7
    А теперь вопрос:
    Может ли тореадор перебодать быка? Он умело уворачивается и ждет подходящего момента чтобы сделать смертельный укол.
    Испанская классика в исполнении украинских игроков.
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 14.10.2020 00:59
    +6
    ни хуя не получилось амиго)
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:05
    +4
    Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде,......».
    -------------------------------------
    Это вас так заставили думать, лошары.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:06
    +2
    Против тебя сегодня играли - МУЖИКИ!
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:02
    +2
    На все оправдания испанцев скажу просто "ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС" так было и будет...
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:04
    +1
    Грамотная оборона,супер вратарь,контратаки сделали свое черное дело ))))
    Ссылка
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