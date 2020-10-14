Луис ЭНРИКЕ: «Я очень разочарован. В футболе такое случается»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал события поединка 4-го тура Лиги наций против сборной Украины, в котором сине-желтые одержали победу со счетом 1:0:

«Да, сегодня не все наши ожидания оправдались. Не все выходило из того, о чем мы договаривались. Я очень разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.

Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество».