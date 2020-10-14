Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игроки и тренеры отдали всю душу на поле»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча против Испании в Лиге наций (победа 1:0), в котором он стал автором победного гола:

«Я – не герой. Сегодня герой – вся команда. Мы знаем, кто такая Испания, и за счет чего они играют. Пытались не дать им пространства, потому что они наказывают за любые ошибки.

Мы понимаем, что предыдущие три игры сыграли не лучшим образом. Хотели реабилитироваться перед болельщиками, которые давно не приходили на стадион. Все игроки и тренеры отдали всю душу на поле.

Мы знали, что большинство времени будем играть в обороне. Ну и Жорик Бущан выдал свой лучший матч».