Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игроки и тренеры отдали всю душу на поле»

Автор победного гола – о поединке с Испанией

  • 14.10.2020 00:33
  • 2501 просмотр
  • 4 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игроки и тренеры отдали всю душу на поле»
© УАФ. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча против Испании в Лиге наций (победа 1:0), в котором он стал автором победного гола:

«Я – не герой. Сегодня герой – вся команда. Мы знаем, кто такая Испания, и за счет чего они играют. Пытались не дать им пространства, потому что они наказывают за любые ошибки.

Мы понимаем, что предыдущие три игры сыграли не лучшим образом. Хотели реабилитироваться перед болельщиками, которые давно не приходили на стадион. Все игроки и тренеры отдали всю душу на поле.

Мы знали, что большинство времени будем играть в обороне. Ну и Жорик Бущан выдал свой лучший матч».

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Источник — ТК Футбол

(27 голосов)

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Комментарии
    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:01
    +3
    Молодцы пацаны, мы это видели.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 00:39
    +7
    Спасибо тебе, дорогой!
    С нерабочей ноги - такого красавца положил!
    Ну, а Бущану, Караваю и Ярмоле - отдельный низкий поклон. Раскатали - навсегда заглядение.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 00:37
    +4
    Скромность украшает настоящих мастеров своего дела!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:36
    +2
    Виявляється, що ми вміємо відновлюватись. Виявляється, що у нас є козацький дух.
    -
    1-7, 1-2, 1-0 ... відновлення нормально відбувається, якщо дати прочухана та правильно зарядити команду на бій.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 00:39
    +7
    Спасибо тебе, дорогой!
    С нерабочей ноги - такого красавца положил!
    Ну, а Бущану, Караваю и Ярмоле - отдельный низкий поклон. Раскатали - навсегда заглядение.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 00:37
    +4
    Скромность украшает настоящих мастеров своего дела!
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 14.10.2020 01:01
    +3
    Молодцы пацаны, мы это видели.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:36
    +2
    Виявляється, що ми вміємо відновлюватись. Виявляється, що у нас є козацький дух.
    -
    1-7, 1-2, 1-0 ... відновлення нормально відбувається, якщо дати прочухана та правильно зарядити команду на бій.
    Ссылка
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