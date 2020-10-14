Георгий БУЩАН: «Дал пищу для размышлений главному тренеру»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан, который стал одним из творцов победы над Испанией в Лиге наций, поделился впечатлениями от матча:

«Мы исходили из того, как играет Испания. По всем известным причинам мы не могли играть в свой футбол сегодня. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Но хочется, чтобы эта победа не была единственной. Поздравляю всех, удача была на нашей стороне.

Мы профессионалы, нужно подстраиваться под каждого соперника, и мы сделали это. На критику я не обращаю внимания, я знаю, как работает команда. Фортуна была на нашей стороне.

Конкуренция? Я желаю здоровья и Пятову, и Лунину, и Панькиву. Я дал пищу для размышлений, а решать главному тренеру».