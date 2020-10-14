Георгий БУЩАН: «Дал пищу для размышлений главному тренеру»

Вратарь сборной Украины – о победе над Испанией

  • 14.10.2020 00:21
  • 5300 просмотров
  • 20 комментариев
Георгий БУЩАН: «Дал пищу для размышлений главному тренеру»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан, который стал одним из творцов победы над Испанией в Лиге наций, поделился впечатлениями от матча:

«Мы исходили из того, как играет Испания. По всем известным причинам мы не могли играть в свой футбол сегодня. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Но хочется, чтобы эта победа не была единственной. Поздравляю всех, удача была на нашей стороне.

Мы профессионалы, нужно подстраиваться под каждого соперника, и мы сделали это. На критику я не обращаю внимания, я знаю, как работает команда. Фортуна была на нашей стороне.

Конкуренция? Я желаю здоровья и Пятову, и Лунину, и Панькиву. Я дал пищу для размышлений, а решать главному тренеру».

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Источник — ТК Футбол

(40 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 01:35
    +1
    Алексей Ильин, 14.10.2020 00:40
    Пятов привозит, но он нам Евро привёз с 1-го места, двумя шедевральными играми с Португалией, этого тоже нельзя забывать. Но я согласен, Бущан заслужил основу на сл. матчи
    Ніхто не применшує заслуги П'ятова. Але якщо він "здувся" і "привозить" мало не в кожному матчі, то що далі продовжувати його ставити бо від видав 2 шедеврально гри про и Португалії? Вже одного возили на Євро за заслуги - чим той форум закінчився для нашої збірної усі пам'ятають. У фінальній стадії мають брати участь усі найкращі на той момент, а не пенсіонери за заслуги. Досить вже цієї ствдепії. Провести з почестями на пенсію і взяти на євро у складі офіційної делегації ( Або як резервного 3-го воротаря, але якщо заслужить своєю грою).
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 01:16
    +3
    alefteev77, 14.10.2020 00:27
    Одне очевидно - Бущан вже точно в тріо голкіперів, разом з П'ятовим та Луніним.
    -
    Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
    Ти помиляєшся - не факт що в тому тріо П'ятову буде місце...
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 01:13
    +3
    И да убрал свою привычку выходить далеко из ворот. Еще в прошлом матче немцы пару раз проверяли.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:12
    +2
    Бущан-КОСМОС !!! Это аванс.
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    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:08
    +2
    Ну уже не тот Пятов.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.10.2020 00:59
    +5
    Я хоть и более за ШАХТЕР, но на данный момент Бущан сильнее Пятова,
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:40
    +12
    OKs100, 14.10.2020 00:34
    Пятов тоже привозит, но не делает такого количества сейвов. Объективно, Пятов уже слишком слаб для сборной, как запасной вариант пусть будет, ввиду пандемии, но без форс-мажора он не должен быть основным голкипером.
    Пятов привозит, но он нам Евро привёз с 1-го места, двумя шедевральными играми с Португалией, этого тоже нельзя забывать. Но я согласен, Бущан заслужил основу на сл. матчи
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 00:34
    +17
    Хороший парень этот Жора, все у него получится
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    OKs100
    online
      OKs100, 14.10.2020 00:34
    +7
    Пятов тоже привозит, но не делает такого количества сейвов. Объективно, Пятов уже слишком слаб для сборной, как запасной вариант пусть будет, ввиду пандемии, но без форс-мажора он не должен быть основным голкипером.
    Ссылка
    Алекс сОболони
      Алекс сОболони, 14.10.2020 00:34
    +4
    Boss. Respect.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:31
    +2
    Maslyaspor, 14.10.2020 00:28
    Бущ красава! Бойко в глухих запас Пятова на пенсію. Лунін як другий .Похєру матч з Францією та Німеччиною та клята помилка не дала заробити тільки одне очко , проте сьогодні гра Жори дала можливість отримати відразу 3 .
    Бущан заслужил шанс быть основным в сборной, согласен, а Лунина за что вторым? Можно хоть в сборной мира ссидеть на лавке, от этого никаких скилов не добавится
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.10.2020 00:29
    +17
    Георгій, ти сьогодні реально монстр! Молодець, кращий сьогодні !
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.10.2020 00:28
    +17
    Бущ красава! Бойко в глухих запас Пятова на пенсію. Лунін як другий .Похєру матч з Францією та Німеччиною та клята помилка не дала заробити тільки одне очко , проте сьогодні гра Жори дала можливість отримати відразу 3 .
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 00:28
    +21
    Коли арбітр дав свисток про закінчення матчу, над трибунами лунало:
    Бу-щан! Бу-щан! Бу-щан!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:27
    +13
    Одне очевидно - Бущан вже точно в тріо голкіперів, разом з П'ятовим та Луніним.
    -
    Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 00:27
    +7
    viktor112007, 14.10.2020 00:27
    сьогодні Гриша просто МОНСТР! реабілітувався за привоз у попередньому матчі.
    давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
    Не Гриша, а Жора
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 00:27
    +3
    сьогодні Гриша просто МОНСТР! реабілітувався за привоз у попередньому матчі.
    давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 00:25
    +25
    44 сейва за три матча
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 14.10.2020 00:24
    +19
    Деду Пятову пора на покой
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 00:23
    +26
    Ти сьогодні просто МОНСТР! Дякуємо за наднадійну гру.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 00:23
    +26
    Ти сьогодні просто МОНСТР! Дякуємо за наднадійну гру.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 00:25
    +25
    44 сейва за три матча
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 00:28
    +21
    Коли арбітр дав свисток про закінчення матчу, над трибунами лунало:
    Бу-щан! Бу-щан! Бу-щан!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 14.10.2020 00:24
    +19
    Деду Пятову пора на покой
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 00:34
    +17
    Хороший парень этот Жора, все у него получится
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.10.2020 00:29
    +17
    Георгій, ти сьогодні реально монстр! Молодець, кращий сьогодні !
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.10.2020 00:28
    +17
    Бущ красава! Бойко в глухих запас Пятова на пенсію. Лунін як другий .Похєру матч з Францією та Німеччиною та клята помилка не дала заробити тільки одне очко , проте сьогодні гра Жори дала можливість отримати відразу 3 .
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:27
    +13
    Одне очевидно - Бущан вже точно в тріо голкіперів, разом з П'ятовим та Луніним.
    -
    Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:40
    +12
    OKs100, 14.10.2020 00:34
    Пятов тоже привозит, но не делает такого количества сейвов. Объективно, Пятов уже слишком слаб для сборной, как запасной вариант пусть будет, ввиду пандемии, но без форс-мажора он не должен быть основным голкипером.
    Пятов привозит, но он нам Евро привёз с 1-го места, двумя шедевральными играми с Португалией, этого тоже нельзя забывать. Но я согласен, Бущан заслужил основу на сл. матчи
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.10.2020 00:34
    +7
    Пятов тоже привозит, но не делает такого количества сейвов. Объективно, Пятов уже слишком слаб для сборной, как запасной вариант пусть будет, ввиду пандемии, но без форс-мажора он не должен быть основным голкипером.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 00:27
    +7
    viktor112007, 14.10.2020 00:27
    сьогодні Гриша просто МОНСТР! реабілітувався за привоз у попередньому матчі.
    давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
    Не Гриша, а Жора
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.10.2020 00:59
    +5
    Я хоть и более за ШАХТЕР, но на данный момент Бущан сильнее Пятова,
    Ссылка
    Алекс сОболони
      Алекс сОболони, 14.10.2020 00:34
    +4
    Boss. Respect.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 01:16
    +3
    alefteev77, 14.10.2020 00:27
    Одне очевидно - Бущан вже точно в тріо голкіперів, разом з П'ятовим та Луніним.
    -
    Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
    Ти помиляєшся - не факт що в тому тріо П'ятову буде місце...
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 01:13
    +3
    И да убрал свою привычку выходить далеко из ворот. Еще в прошлом матче немцы пару раз проверяли.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 00:27
    +3
    сьогодні Гриша просто МОНСТР! реабілітувався за привоз у попередньому матчі.
    давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
    Ссылка
    maverik
      maverik, 14.10.2020 01:12
    +2
    Бущан-КОСМОС !!! Это аванс.
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:08
    +2
    Ну уже не тот Пятов.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:31
    +2
    Maslyaspor, 14.10.2020 00:28
    Бущ красава! Бойко в глухих запас Пятова на пенсію. Лунін як другий .Похєру матч з Францією та Німеччиною та клята помилка не дала заробити тільки одне очко , проте сьогодні гра Жори дала можливість отримати відразу 3 .
    Бущан заслужил шанс быть основным в сборной, согласен, а Лунина за что вторым? Можно хоть в сборной мира ссидеть на лавке, от этого никаких скилов не добавится
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 14.10.2020 01:35
    +1
    Алексей Ильин, 14.10.2020 00:40
    Пятов привозит, но он нам Евро привёз с 1-го места, двумя шедевральными играми с Португалией, этого тоже нельзя забывать. Но я согласен, Бущан заслужил основу на сл. матчи
    Ніхто не применшує заслуги П'ятова. Але якщо він "здувся" і "привозить" мало не в кожному матчі, то що далі продовжувати його ставити бо від видав 2 шедеврально гри про и Португалії? Вже одного возили на Євро за заслуги - чим той форум закінчився для нашої збірної усі пам'ятають. У фінальній стадії мають брати участь усі найкращі на той момент, а не пенсіонери за заслуги. Досить вже цієї ствдепії. Провести з почестями на пенсію і взяти на євро у складі офіційної делегації ( Або як резервного 3-го воротаря, але якщо заслужить своєю грою).
    Ссылка
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