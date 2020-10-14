Георгий БУЩАН: «Дал пищу для размышлений главному тренеру»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан, который стал одним из творцов победы над Испанией в Лиге наций, поделился впечатлениями от матча:
«Мы исходили из того, как играет Испания. По всем известным причинам мы не могли играть в свой футбол сегодня. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Но хочется, чтобы эта победа не была единственной. Поздравляю всех, удача была на нашей стороне.
Мы профессионалы, нужно подстраиваться под каждого соперника, и мы сделали это. На критику я не обращаю внимания, я знаю, как работает команда. Фортуна была на нашей стороне.
Конкуренция? Я желаю здоровья и Пятову, и Лунину, и Панькиву. Я дал пищу для размышлений, а решать главному тренеру».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
Бу-щан! Бу-щан! Бу-щан!
-
Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
Бу-щан! Бу-щан! Бу-щан!
-
Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
-
Тепер є два варіанти захисту - донецький та київський. Київський теж має право на існування.
давайте будемо чесними, проти німчур можна було і на нічию надіятися, якби Бущан там не привіз на рівному місці. хоч до того і рятував дуже багато, і після пропущеного теж тягнув усе
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.