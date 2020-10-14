Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мои слова действуют»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы 1:0 над Испанией в Лиге наций:

«Сегодня мне нет смысла говорить что-то. Все сказали ребята – своей игрой и самоотдачей. Это их победа. Я доволен самоотдачей, рад, что мои слова действуют.

Рад, что команда сделала выводы после 1:7 от Франции. Эта игра очень важна на будущее, чтобы иметь возможность проводить ротацию состава.

Игра без мяча сегодня была основным принципом победы. Мы понимали, что не сможем много контролировать мяч. Главные факторы победы – командная игра и самоотдача ребят».