Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мои слова действуют»

Наставник сборной Украины – о победе над Испанией

  • 14.10.2020 00:05
  • 2304 просмотра
  • 8 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мои слова действуют»
© uaf.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы 1:0 над Испанией в Лиге наций:

«Сегодня мне нет смысла говорить что-то. Все сказали ребята – своей игрой и самоотдачей. Это их победа. Я доволен самоотдачей, рад, что мои слова действуют.

Рад, что команда сделала выводы после 1:7 от Франции. Эта игра очень важна на будущее, чтобы иметь возможность проводить ротацию состава.

Игра без мяча сегодня была основным принципом победы. Мы понимали, что не сможем много контролировать мяч. Главные факторы победы – командная игра и самоотдача ребят».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:15
    0
    Можемо, коли сильно хочемо. Коли бігаємо, лягаємо, б'ємося, а не дивимось з відкритим ротом.
    -
    Молодці, нехай тепер іспанці вивчають прізвища українських гравців.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 00:15
    0
    Миколайович, скажіть чесно: ви Миколенка в перерві били чи ні?) в першому таймі дитина часто косячила, в другому заграла набагато краще. таки били, так?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 14.10.2020 00:13
    0
    Респект, Андрей Николаевич! Всё у нас в голове! Когда мы не проигрываем ещё до матча, всё получается!
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 14.10.2020 00:12
    +1
    Тепер коронка-похоронка Шеви - "синок"
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 14.10.2020 00:09
    +4
    Полная реабилитация
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 14.10.2020 00:08
    +8
    Дай же синку я тебе розцілую!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 00:08
    +7
    Шикарна перемога збірної України. Уважуха!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.10.2020 00:07
    +8
    А мы то как рады! Наконец-то
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 14.10.2020 00:08
    +8
    Дай же синку я тебе розцілую!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.10.2020 00:07
    +8
    А мы то как рады! Наконец-то
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.10.2020 00:08
    +7
    Шикарна перемога збірної України. Уважуха!!!!
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 14.10.2020 00:09
    +4
    Полная реабилитация
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 14.10.2020 00:13
    +1
    Респект, Андрей Николаевич! Всё у нас в голове! Когда мы не проигрываем ещё до матча, всё получается!
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 14.10.2020 00:12
    +1
    Тепер коронка-похоронка Шеви - "синок"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:15
    0
    Можемо, коли сильно хочемо. Коли бігаємо, лягаємо, б'ємося, а не дивимось з відкритим ротом.
    -
    Молодці, нехай тепер іспанці вивчають прізвища українських гравців.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 00:15
    0
    Миколайович, скажіть чесно: ви Миколенка в перерві били чи ні?) в першому таймі дитина часто косячила, в другому заграла набагато краще. таки били, так?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности