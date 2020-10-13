Форвард сборной Италии сдал положительный тест на коронавирус

Форвард сборной Италии и китайского «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль Шаарави сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении «Скуадры Адзурры». Это значит, что в матче Лиги наций против Нидерландов (14 октября) он не сыграет.

«Эль Шаарави чувствует себя хорошо. У него низкий уровень концентрации вируса, поэтому есть основания полагать, что это ложно позитивный тест», - сообщил врач сборной Италии Андреа Ферретти.