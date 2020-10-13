Азербайджан – Кипр – 0:0. Хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций D Азербайджан и Кипр сыграли вничью.
На 27-й минуте Кара Караев не забил пенальти для хозяев поля.
Смотрите видео голов и обзор матча Азербайджан – Кипр – 0:0.
Незабитый пенальти, Караев (Азербайджан), 27 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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