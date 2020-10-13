Новичок Динамо Белуце удален в матче за румынскую молодежку

Хавбек заработал две желтых карточки уже в первом тайме

  • 13.10.2020 21:04
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Новичок Динамо Белуце удален в матче за румынскую молодежку
© youtube.com. Тудор Белуце

Сегодня, 13 октября сборная Румынии U-21 в матче отбора на молодежное Евро-2021 принимает Мальту.

После первого тайма прямые конкуренты сборной Украины громят своего соперника со счетом 4:0, чем фактически убивают надежду команды Руслана Ротаня на выход на Евро-2021.

Новичок «Динамо» Киев Тудор Белуце появился в стартовом составе Румынии на матч, однако первый тайм не доиграл. Он заработал две желтые карточки (на 25-й и 34-й минутах) и был удален с поля.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 21:17
    0
    4:0 можно и шестером доигрывать)))
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 21:10
    -1
    Будет конкурентом Степненко по нарушениям правил.
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    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 21:17
    0
    4:0 можно и шестером доигрывать)))
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