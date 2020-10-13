В среду, 14 октября, в поединке четвертого тура Лиги наций встретятся национальные сборные Англии и Дании.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Англия – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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