Сборная Хорватии на стадионе «Максимир» принимает национальную команду Франции в поединке 4-го тура Лиги А в группе 3 Лиги наций УЕФА. Матч состоится 14.10.2020. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».

Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.

