Сборная Хорватии на стадионе «Максимир» принимает национальную команду Франции в поединке 4-го тура Лиги А в группе 3 Лиги наций УЕФА. Матч состоится 14.10.2020. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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